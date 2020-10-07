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В Минске показали первый экземпляр кроссовера Tesla Model Y

07.10.2020 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер, которого все ждали? Скорее всего, да. Tesla Model Y был представлен на рынке в марте этого года, в том же месяце начались и продажи. И вот первый экземпляр электрической новинки уже приехал в Минск, причем в мощной версии Performance за 77 тысяч долларов.


Что нужно знать о Tesla Model Y и почему ее появление так важно? Все просто — миром правят кроссоверы. Причем уже добрый десяток лет. И, кажется, сдавать позиции не собираются. До появления в гамме Model Y у Tesla был только один кроссовер — Model X. Но он слишком большой и дорогой для того, чтобы стать массовым. Поэтому уже после появления седана Model 3 в недрах компании Tesla зрел план выпуска кроссовера на его базе.

Артур Туманов, основатель tesla-cars.by, уверен, что Model Y имеет все шансы стать бестселлером Tesla на белорусском рынке.


За 4 года tesla-cars.by продали 50 автомобилей

— За четыре года нашей работы было продано около 50 автомобилей Tesla. Причем всех моделей примерно в равных пропорциях. Но Model Y, думаю, в будущем станет самой продаваемой моделью. Во-первых, у нас любят кроссоверы, во-вторых, она дешевле Model X. Более того, тех, кто мог купить Model X, отпугивали двери «крыло сокола». А в Model Y они традиционные.


Пожалуй, поначалу будет сложно сходу отличить Model 3 и Model Y, особенно при виде спереди

Model Y использует платформу «трешки», но кроссовер на несколько сантиметров длиннее — 4751 мм против 4694 мм — и, конечно же, выше. По габаритам Model Y близка к BMW X4. Но при этом опционально может оснащаться третьим рядом сидений.

В отличие от старшего кроссовера Model X, у этого нет пневмоподвески даже в списке опций. Придется довольствоваться обычной пружинной подвеской и постоянным клиренсом, который для кроссовера не так уж и велик — 167 мм.


Главное достоинство Tesla Model Y — это существенно увеличенное пространство для задних пассажиров

Но при этом у Model Y будут все те «фишки» и «плюшки», что и у остальных моделей — автопилот, панорамная крыша, сумасшедшая динамика и приличный запас хода.

Несмотря на новизну, Model Y не производит wow-эффекта, в отличие от той же Model X с дверями типа «крыло сокола». У нового кроссовера двери самые обычные, распашные.


Интерьер ничем не отличается от Model 3. Зато запас пространства на задних сиденьях куда больше — место есть и для коленей, и для головы. И в целом Model Y отлично впишется в роль семейного автомобиля благодаря еще и вместительному багажнику — 500 литров в обычном состоянии и почти два кубометра при сложенных спинках задних сидений. Позже покупателям будет предложена семиместная версия.


21-дюймовые колеса — прерогатива версии Performance

Пока в Беларуси для заказа доступны две версии — Long Range AWD с запасом хода 505 км и очень быстрая Performance с разгоном до «сотни» за 3,7 секунды и запасом хода 480 км. В 2021 году обещают базовую заднеприводную версию. Она будет не такой быстрой, зато более доступной. Автомобили сейчас производятся только в США, заказанную машину придется ждать три месяца. Европейские версии, которые будут производить на заводе в Германии, появятся только в следующем году.

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Теги: Минск
 
 
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Первый экземпляр электрического кроссовера Tesla Model Y показали в Минске. Автомобиль будет доступен пока только под заказ по цене от 56 800 евро.
 
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