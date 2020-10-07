Купаловцы хотят получить гастрольку на «Тутэйшых»

Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы, которые коллективно уволились из театра в связи с последними политическими событиями в стране, намерены подать в Министерство культуры заявление на получение гастрольного удостоверения на показ спектакля «Тутэйшыя».



Сцена из спектакля «Тутэйшыя» в постановке Николая Пинигина. Фото TUT.by

Как сообщил БелаПАН актер Роман Подоляко, вечером 6 октября на одной из столичных площадок прошла «открытая репетиция» спектакля «Тутэйшыя», премьера которого должна была состояться в Купаловском театре в конце сентября. На мероприятие пришли друзья, знакомые творческого коллектива.

«Мы пока не подавали запрос на гастрольное удостоверение в Министерство культуры, потому что до этого времени искали площадку, где можно делать показы, но планируем в министерство обращаться», — сказал он.

Подоляко пояснил, что гастрольное удостоверение — разрешение организовывать и проводить культурно-зрелищные мероприятия — необходимо для того, чтобы можно было продавать билеты, делать рекламу мероприятий.

Актер прокомментировал ранее сказанные слова своего коллеги Сергея Чуба о том, что заявка на показы в министерство была уже подана и ее отклонили.

«Не совсем верная прозвучала информация. Сейчас такой накал страстей, что все начинают путаться. Дело в том, что ранее одна площадка предложила нам провести у себя творческий вечер Зои Белохвостик и сборный концерт-капустник купаловцев. Они сами подали заявление на гастрольное удостоверение по этим двум мероприятиям в местный исполком — ответили положительно. Но через некоторое время все отменили, ссылаясь на COVID-19», — пояснил Подоляко.

По словам актера, из этого опыта «можно предположить», что Минкультуры не даст им гастрольное удостоверение на показы «Тутэйшых», но подавать такое заявление уполномоченное юрлицо будет.

«Не знаю, дадут ли нам провести целый спектакль, если уже не дали спеть три песенки и прочесть два стихотворения на творческом вечере. Видимо, среди нас есть некоторые нежелательные фамилии, но подавать на гастрольку будем, посмотрим, что из этого получится», — отметил Подоляко.

На вопрос, повторят ли купаловцы попытку получить разрешение на проведение концерта и творческого вечера народной артистки Беларуси Зои Белохвостик, с которой Белорусская государственная академия искусств, где она работала с 1998 года, не подписала контракт на художественное руководство дипломного актерского курса, актер ответил утвердительно.

«В этих двух вечерах нет никакой политики, это произведения белорусских классиков и наше творчество», — сказал он.

Также актер рассказал, что сейчас бывшие работники Купаловского театра зарабатывают на жизнь в разных сферах, смежных с театром областях или совсем других.

«Каждый зарабатывает, как может. Сложность ситуации в том, что Купаловский был нашим основным местом работы. Кто-то курьером устроился, кто-то пытается даже дворником — перенять славу Горвата», — сообщил Подоляко.

В августе купаловцы публично осудили произвол и насилие в отношении мирных демонстрантов, после чего был уволен директор театра Павел Латушко. В знак солидарности с ним большинство актеров написали заявления на увольнение . Сейчас Купаловский находится на вынужденном простое как минимум до декабря — с оставшимся актерским составом ни один спектакль сыграть невозможно.