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В Telegram появился новый стикерпак с белкой, которую «довели до белого каления»

07.10.2020 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Telegram появился новый стикерпак с белкой, которую «довели до белого каления». Так компания hoster.by представляет «эмоциональную турбулентность» в стране и байнете.

В Telegram появился новый стикерпак с белкой, которую «довели до белого каления»

Стикерпак появился в честь пятилетия доменной зоны .БЕЛ. Стимулом к созданию стикерпака в hoster.by послужили ежедневные рабочие чаты, живое общение с коллегами и клиентами. Хотя стикеров в мессенджерах огромное количество, стикерпак отличается актуальными для всех белорусов эмоциями и фирменной иронией hoster.by.

«Доменная зона .БЕЛ, как и весь байнет, находится в состоянии затянувшейся турбулентности. Только сегодня в зоне .БЕЛ не продлено 300 доменов, а это значит, что закрылись чьи-то сайты и бизнесы. Поэтому наша белка немного нервная — переживает за байнет», — прокомментировала PR-директор hoster.by Ольга Кузеева.

Идеи команды hoster.by воплотила в жизнь иллюстратор Ольга Неснова: «Стикерпак является продолжением истории с символом доменной зоны .БЕЛ — белкой-айтишником, которую я нарисовала два года назад. Правда в этот раз персонаж претерпел ряд изменений: из холодного хипстера он превратился в уютного и очень эмоционального героя. Конечно, не обошлось без сарказма — все мы понимаем, что повестка дня влияет и на бизнес, и на творчество».

Доменная зона .БЕЛ является второй в мире среди кириллических национальных доменных зон по количеству регистраций. Свое пятилетие домен .БЕЛ отмечает с более чем 14 000 зарегистрированных доменов.

 
 
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В Telegram появился новый стикерпак с белкой, которую «довели до белого каления». Так компания hoster.by представляет «эмоциональную турбулентность» в стране и байнете.
 
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