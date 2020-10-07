Представители Свободного объединения спортсменов потребовали приостановить членство Беларуси в МОК

Представители Свободного объединения спортсменов требуют приостановить членство Беларуси в Международном Олимпийском комитете. Соответствующее открытое письмо направлено в МОК 7 октября.



Инстаграм Елены Левченко

В нем атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны, сообщает объединение.

Как отмечает Свободное объединение спортсменов, подписанты, среди которых такие звезды, как Екатерина Снытина, Евгений Цуркин, Александра Герасименя, Степан Попов также указали, что своими действиями Национальный Олимпийский комитет Беларуси грубо нарушает принципы Олимпийской хартии, не обращая внимания на факты насилия, пыток, угроз и дискриминации.

В качестве примера они приводят ситуацию с арестом баскетболистки Елены Левченко, осужденной на 15 суток за участие в мирных акциях протеста против итогов президентских выборов.

Спортсмены попросили МОК провести «надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов». Помимо этого, они предложили принять меры в отношении НОК Беларуси, предусмотренные Олимпийской хартией. В частности, приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации.

Содержится также просьба помочь спортсменам, пострадавшим от незаконной дискриминации, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК.

Отмечается, что обращение не осталось незамеченным: в повестку заседания исполнительного совета МОК уже поставил вопрос о ситуации в Беларуси. Ожидается, что Международный Олимпийский Комитет примет заявление в отношении НОК Беларуси в ближайшие дни.