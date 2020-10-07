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Представители Свободного объединения спортсменов потребовали приостановить членство Беларуси в МОК

07.10.2020 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представители Свободного объединения спортсменов требуют приостановить членство Беларуси в Международном Олимпийском комитете. Соответствующее открытое письмо направлено в МОК 7 октября.

Представители Свободного объединения спортсменов потребовали приостановить членство Беларуси в МОК
Инстаграм Елены Левченко

В нем атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны, сообщает объединение.

Как отмечает Свободное объединение спортсменов, подписанты, среди которых такие звезды, как Екатерина Снытина, Евгений Цуркин, Александра Герасименя, Степан Попов также указали, что своими действиями Национальный Олимпийский комитет Беларуси грубо нарушает принципы Олимпийской хартии, не обращая внимания на факты насилия, пыток, угроз и дискриминации.

В качестве примера они приводят ситуацию с арестом баскетболистки Елены Левченко, осужденной на 15 суток за участие в мирных акциях протеста против итогов президентских выборов.

Спортсмены попросили МОК провести «надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов». Помимо этого, они предложили принять меры в отношении НОК Беларуси, предусмотренные Олимпийской хартией. В частности, приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации.

Содержится также просьба помочь спортсменам, пострадавшим от незаконной дискриминации, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК.

Отмечается, что обращение не осталось незамеченным: в повестку заседания исполнительного совета МОК уже поставил вопрос о ситуации в Беларуси. Ожидается, что Международный Олимпийский Комитет примет заявление в отношении НОК Беларуси в ближайшие дни.

Инициатива «Свободное объединение спортсменов Беларуси» создана в начале сентября известными белорусскими спортсменами против насилия и произвола в стране. 25 сентября инициатива опубликовала видеообращение, в котором известные спортсмены говорили о том, что «государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека — людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают». Они призвали своих «коллег-спортсменов, болельщиков и всех людей на планете» стать на их сторону «в этой войне между добром и злом». Против насилия властей Елена Левченко неоднократно высказывалась и лично, она также ходила на воскресные марши сторонников перемен.

В августе белорусские спортсмены и представители спортивной отрасли страны написали открытое письмо, адресованное властям Беларуси. В нем представители спорта категорически осудили «многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента» и проявления насилия со стороны силовиков в отношении участников мирных акций протеста. Подписанты призвали «освободить и реабилитировать всех политических заключенных, остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий». Спортсмены выразили готовность отказаться от выступлений за национальную сборную. Под письмом, которое опубликовала газета «Прессбол», подписались более 650 спортсменов и работников отрасли.
 
 
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Представители Свободного объединения спортсменов требуют приостановить членство Беларуси в Международном Олимпийском комитете. Соответствующее открытое...
 
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