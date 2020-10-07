МОК расследует заявления белорусских спортсменов, пострадавших из-за своей позиции

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SPORT.TUT.BY «Мы очень обеспокоены информацией, которую мы получаем», — сказал Бах во время телефонной конференции в конце заседания исполнительного совета органа. Он сказал, что МОК уже вел переписку с национальным комитетом и теперь также рассмотрит вопрос о стипендиях и других фондах, которые были направлены в Беларусь, и о том, достигли ли они тех лиц, для которых они предназначены, пишет





По словам Баха, МОК 26 сентября послал письмо президенту НОК Беларуси, чтобы получить подтверждение, что спортсмены из Беларуси смогут продолжить подготовку к Играм 2020 и 2022 года вне зависимости от их точки зрения в эти сложные времена в Беларуси. «Был получен ответ, что выбор спортсменов для участия будет исходить исключительно из показанных ими результатов», — сказал он.





«Но мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что их Национальный олимпийский комитет дискриминирует их только по политическим причинам», — отметил глава МОК.





«Недискриминация — важная ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому», — сказал Бах. «Исполнительный совет решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК обязательства в соответствии с Олимпийской хартией».





«Мы — гражданская неправительственная организация, и наш мандат ограничен спортом. Мы не можем изменять законы, политическую систему или законы суверенной страны, — сказал Бах. — Но мы очень серьезно относимся к нашему мандату, чтобы гарантировать, что НОК любой страны соблюдают Олимпийскую хартию и чтобы спортсмены пользовались правами в соответствии с этой хартией».





Письмо белорусских спортсменов в МОК

5 октября свободное объединение спортсменов Беларуси отправило письмо в МОК.





В нем они рассказали о пострадавших из-за своей позиции спортсменах, а также попросили Исполнительный комитет:





— провести надлежащее расследование фактов дискриминации и насилия в отношении спортсменов в Беларуси;





— принять меры, предусмотренные Олимпийской хартией в отношении НОК Беларуси, в частности — приостановить финансирование членства в НОК Беларуси до нормализации ситуации;





— помочь спортсменам, пострадавшим от незаконных репрессий, участвовать в спортивных мероприятиях под эгидой МОК в случае, если они были несправедливо отстранены от участия в таких мероприятиях НОК Беларуси.





Подписи под документом поставила инициативная группа свободного объединения спортсменов Беларуси: Александр Опейкин, Константин Яковлев, Екатерина Снытина, Евгений Цуркин, Артур Удрис, Егор Мещеряков, Никита Мещеряков, Александра Герасименя, Степан Попов, Александра Романовская, Василий Хомутовский, Андрей Кравченко и Иван Ганин.





Добавим, что в приложении 1 к письму были приведены 22 случая, когда белорусские спортсмены, тренеры и функционеры пострадали из-за своей гражданской позиции.