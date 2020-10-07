Польское консульство в Гродно остановило прием граждан









сказано в сообщении. Причины изменения работы консульства не уточняются, пишет hrodna.life «О любых изменениях в организации работы Консульства мы будем держать вас в курсе», —в сообщении. Причины изменения работы консульства не уточняются, пишет





29 сентября стало известно, что в Гродно после длительного перерыва возобновили запись на получение карты поляка. Записаться на встречу с консулом Польши могли только те, кто планировал продлить действие документа, и люди старше 65 лет.





5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об отзыве для консультации «части послов, аккредитованных в Беларуси». При этом он подчеркнул, что «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Тем же вечером посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь. Посол Германии Манфред Хутерер уехал для консультаций в Берлин 6 октября.







