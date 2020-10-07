ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польское консульство в Гродно остановило прием граждан

07.10.2020 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральное консульство Республики Польша в Гродно отзывает прием граждан по всем вопросам, за исключением очень срочных. Информация об этом появилась на официальном правительственном сайте Польши 7 октября.



«О любых изменениях в организации работы Консульства мы будем держать вас в курсе», — сказано в сообщении. Причины изменения работы консульства не уточняются, пишет hrodna.life

29 сентября стало известно, что в Гродно после длительного перерыва возобновили запись на получение карты поляка. Записаться на встречу с консулом Польши могли только те, кто планировал продлить действие документа, и люди старше 65 лет.

5 октября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об отзыве для консультации «части послов, аккредитованных в Беларуси». При этом он подчеркнул, что «приоритетом остается поддержка белорусов и их стремления к демократизации страны». Тем же вечером посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь. Посол Германии Манфред Хутерер уехал для консультаций в Берлин 6 октября.


Ранее, 2 октября, белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру. Литва и Польша тогда заявили, что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральное консульство Республики Польша в Гродно отзывает прием граждан по всем вопросам, за исключением очень срочных. Информация об этом появилась на...
 
Новости дня
Новости разные
 
8 кастрычніка прагназуюцца дажджы па паўднёвым усходзе Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика