«Совесть стоит гораздо дороже». На карточке -42 тысячи рублей: бывший милиционер оказался должен за учёбу

Парень отучился в Академии МВД и не отработал контракт до конца. А учебное заведение вдруг решило списать с него весь долг целиком, передает

Очень хотел помогать людям

В 2012 году Андрей Голубев поступил в Академию МВД на специальность “Оперативно-розыскная деятельность”.

— Очень хотел помогать людям, — пишет он в своём инстаграм-аккаунте.





В 2017 году парень получил диплом и вышел на работу. Однако быстро понял, что мечты разошлись с реальностью.





— Оказалось, что статистика важнее, а мои моральные принципы никому не интересны, — вспоминает Андрей.





Вчерашний выпускник Академии МВД написал рапорт об увольнении. Он хотел уйти по соглашению сторон, но заявление “порвали и выкинули”.





— Мне сказали, что из милиции могут уволить только за проступок типа невыхода на работу, другого пути нет.





Из МВД Андрей все же ушёл — хоть и знал, что в таком случае ему нужно будет выплатить $19 тысяч. По договоренности с отделом принудительного исполнения парень выплачивал два года по 60 рублей в месяц в счёт погашения долга. Но 29 сентября вдруг увидел в приложении банка долг почти в 43 тысячи рублей.





Счёт в “режиме ожидания”

Как рассказали Еврорадио в пресс-службе Приорбанка, недавно там была похожая переписка контакт-центра с клиентом.





— С 1 января в Беларуси заработала централизованная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО), которая блокирует средства, если у держателя карточки есть задолженность. Это касается всех банков, когда речь идёт о взыскании задолженностей, — рассказывают Еврорадио в пресс-службе Приорбанка.





Банк повлиять на этот процесс никак не может, поскольку является лишь исполнителем. Также в Приорбанке подтвердили, что с клиента могут списываться все поступающие средства, если долг крупный.





— При поступлении информации о наличии по счёту клиента неиспользованных денежных обязательств банк мгновенно автоматически формирует ответ о доступной сумме либо о её отсутствии с одновременным блокированием нужного количества денег на счёте. Если на счёте в момент запроса из АИС ИДО денег нет, счёт будет находиться в “режиме ожидания”. И как только на нём появится какая-то сумма, она будет заблокирована в пределах запрошенных средств. Всё, что сверх них, будет доступно клиенту, — говорится в ответе контакт-центра Приорбанка.





Аннулировать, изменить или отозвать запрос в АИС ИДО может только орган, его инициировавший. В случае Андрея Голубева Академия МВД инициировала взыскание задолженности в полном объёме.





— Система сработала похожим образом. В банк присылаются документы, и нужная сумма блокируется, — поясняют в Приорбанке.





Да, будут списывать всю зарплату

Как отмечает пресс-служба Министерства юстиции, если исполнительное производство не окончено, допускается одновременное обращение взыскания на заработную плату и иное имущество должника, в том числе с помощью АИС ИДО. А чтобы получить “рассрочку”, нужно договариваться с “кредитором”.





— Для поэтапного исполнения требований исполнительного документа должник может заключить мировое соглашение со взыскателем на условиях, удовлетворяющих стороны, либо обратиться в суд для предоставления судом отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа.





Несмотря на все эти обстоятельства, Андрей Голубев не жалеет о принятом решении.





— Знаете, видя этот огромный для меня минус на счету, я всё равно думаю, что тогда в 2018-м поступил правильно, потому что совесть стоит гораздо дороже.



