Теперь во всех областях: в Гродно открылся «МакДональдс»

Источник материала: Onliner

Это первый ресторан сети в области и 21-й в стране. Строили с нуля, подогнали под павильон окружающую территорию. Внешне он похож на гомельский аналог, который открыли почти год назад. Заведение рассчитано на 116 посадочных мест. Есть стандартный набор благ, в том числе Wi-Fi, электронные киоски самообслуживания и круглосуточный «МакДрайв» для автомобилистов.

Ресторан уже работает. А с 8 октября включится «МакДоставка» (с 8:00 до 3:00) по большей части города. Работать она будет через сайт menu.by.





В компании отметили, что в этом заведении, как и в каждом ресторане сети, будут соблюдаться строгие меры безопасности. Расстояние между столиками — больше полутора метров, регулярно проводится обеззараживание посадочных мест.





Гродненский персонал — больше 80 человек. Инвестиции при строительстве составили более 6 млн рублей.









Сегодня в Минске 16 ресторанов «МакДональдс». В 2014 году компания пришла в Витебск, в 2019-м — в Брест и Гомель, в январе 2020-го — в Могилев.



