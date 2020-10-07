ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь во всех областях: в Гродно открылся «МакДональдс»

07.10.2020 20:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Это первый ресторан сети в области и 21-й в стране. Строили с нуля, подогнали под павильон окружающую территорию. Внешне он похож на гомельский аналог, который открыли почти год назад. Заведение рассчитано на 116 посадочных мест. Есть стандартный набор благ, в том числе Wi-Fi, электронные киоски самообслуживания и круглосуточный «МакДрайв» для автомобилистов.

Ресторан уже работает. А с 8 октября включится «МакДоставка» (с 8:00 до 3:00) по большей части города. Работать она будет через сайт menu.by.

Теперь во всех областях: в Гродно открылся «МакДональдс»

В компании отметили, что в этом заведении, как и в каждом ресторане сети, будут соблюдаться строгие меры безопасности. Расстояние между столиками — больше полутора метров, регулярно проводится обеззараживание посадочных мест.

Теперь во всех областях: в Гродно открылся «МакДональдс»

Гродненский персонал — больше 80 человек. Инвестиции при строительстве составили более 6 млн рублей.




Сегодня в Минске 16 ресторанов «МакДональдс». В 2014 году компания пришла в Витебск, в 2019-м — в Брест и Гомель, в январе 2020-го — в Могилев.

Теперь во всех областях: в Гродно открылся «МакДональдс»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый ресторан сети в области и 21-й в стране. Строили с нуля, подогнали под павильон окружающую территорию. Внешне он похож на гомельский аналог, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Купаловцы хотят получить гастрольку на «Тутэйшых»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus
07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика