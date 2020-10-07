Эстония отзывает своего посла в Беларуси для консультаций

Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев отзывается для консультаций, сообщили БелаПАН в пресс-службе эстонского МИД.



Источник: СТВ

«Мы можем подтвердить информацию, что посол возвращается в Таллинн для консультаций», — сказали в эстонском внешнеполитическом ведомстве. Посол покинет Беларусь в ближайшие дни.

Утром 7 октября глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Рига отзывает своего посла Эйнарса Семаниса из Беларуси. «В знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает своего посла из Беларуси для консультаций», — написал Ринкевичс в «Твиттере».

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц официальный Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

«Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы, — заявил 2 октября пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. — Мы призывали к благоразумию, вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, острой необходимости сохранения стабильности в регионе».

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие. В ответ на это Глаз предупредил, что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Вслед за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау. В этот же день послы Литвы Андрюс Пулокас и Польши Артур Михальски покинули Беларусь. 6 октября Минск покинул посол Германии Манфред Хутерер.