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В штабе Тихановской прокомментировали ее объявление в розыск в РФ

07.10.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В штабе сказали, что ничего не слышали об этом.


Сегодня стало известно, что Тихановскою объявили в России в федеральный розыск / фото REUTERS

В штабе Светланы Тихановской сказали, что не слышали об объявлении экс-кандидата в президенты  российский розыск.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По их заверениям, Тихановская не была уведомлена о ситуации.

"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно", - заявили в штабе Тихановской.

Заявление, мягко говоря странное. Потому что объявление Тихановской в розыск в России означает, что в Беларуси против нее заведено уголовное дело. И пока неизвестно какое. 

«Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Беларусью. Согласно ему, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, он автоматически объявляется в розыск и во второй стране», - отметил источник.

Примечательно, что пару дней назад Тихановская заявила о желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко.
 
 
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В штабе сказали, что ничего не слышали об этом.
 
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