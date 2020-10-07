Госкомимущество Беларуси представило новые электронные ресурсы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Получение документов в организациях Госкомимущества должно быть максимально комфортным и быстрым для граждан. Об этом заявил сегодня белорусский вице-премьер Александр Субботин. Чиновник посетил Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру, передает телеканал «МИР 24».

Сотрудники организации представили гостям новые электронные ресурсы, разработанные Госкомимуществом, в том числе онлайн карту памятников Великой Отечественной войны, которые находятся на территории республики, а также постоянно обновляемый портал о земельных участках.

«Чтобы четко управлять всей системой недвижимого имущества, нужно как минимум ею управлять, знать, где она находиться, в каком она в состоянии. Все онлайн отслеживается, начиная от космических технологий, съемок со спутника, геодезические, с безбилетников. И все постоянно обновляется. И уже любой человек может посмотреть, где какой дом, участок находится, в режиме онлайн», – рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин.

Также в сотрудничестве с Минсельхозом специалисты Госкомимущества собираются создать карту состояния почв с точностью до квадратного метра. Собравшиеся подчеркнули, что цифровизация различных отраслей экономики – один из приоритетов страны в ближайшую пятилетку.