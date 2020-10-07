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Госкомимущество Беларуси представило новые электронные ресурсы
07.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Получение документов в организациях Госкомимущества должно быть максимально комфортным и быстрым для граждан. Об этом заявил сегодня белорусский вице-премьер Александр Субботин. Чиновник посетил Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру, передает телеканал «МИР 24».
Сотрудники организации представили гостям новые электронные ресурсы, разработанные Госкомимуществом, в том числе онлайн карту памятников Великой Отечественной войны, которые находятся на территории республики, а также постоянно обновляемый портал о земельных участках.
Также в сотрудничестве с Минсельхозом специалисты Госкомимущества собираются создать карту состояния почв с точностью до квадратного метра. Собравшиеся подчеркнули, что цифровизация различных отраслей экономики – один из приоритетов страны в ближайшую пятилетку.
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Собравшиеся подчеркнули, что цифровизация различных отраслей экономики – один из приоритетов страны в ближайшую пятилетку.
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