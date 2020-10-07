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«Обычно приходит 5 числа». Некоторые пенсионеры жалуются, что в октябре им дали пенсии позже обычного
Источник материала: Tut.by
Некоторые пенсионеры сегодня сообщили, что пенсии им в октябре дали позже обычного. А некоторые, по их словам, еще и вовсе не дождались выплат, хотя в другие месяцы пенсия поступала 5−6 числа. В Министерстве труда и социальной защиты заверяют, что выплаты в этом месяце начались своевременно и обращений по поводу задержек к ним не поступало.
Сообщения о том, что людям задерживают пенсии приходили из разных населенных пунктов — Минска, Могилева, Барановичей, Гомеля и других. Всего их пришло несколько десятков.
— Обычно мне на карточку пенсия приходит 5 числа. В понедельник проверила — нет. Не поступили деньги и во вторник. Сегодня 7 октября, утром карточка была пустая, — написала пенсионерка Галина. — Кстати в сентябре 5 число выпало на субботу. В таких ситуациях пенсию всегда переводили досрочно. Но в этот раз я получила ее в понедельник 7 сентября.
Валентине Николаевне из Минска пенсия тоже всегда приходила 5 числа. Говорит, что в октябре и 7-го не было.
— Я получаю пенсию на ребенка-инвалида 6 числа. На карточку деньги до сих пор не поступили, — рассказала мама из Барановичей.
Некоторые люди связывали задержку с конкретными банками. Потому что в одних клиентам деньги поступили вовремя, а многие из тех, кто жаловались, обслуживаются в одних и тех же банках.
После обеда некоторые пенсионеры написали, что деньги хоть и с опозданием, но пришли.
Мы обратились за комментарием по этому вопросу в Минтруда и и соцзащиты.
— Выплата пенсий производится с 5 по 26 число ежемесячно. При этом каждому получателю установлена дата — конкретное число месяца выплаты пенсий. В установленную дату пенсия ежемесячно доставляется или выплачивается — это по желанию пенсионера, в объекте почтовой связи либо зачисляется на счет пенсионера в банке, — говорят в ведомстве. — Если дата выплаты пенсии приходится на выходные или праздничные дни, то выплата осуществляется досрочно.
По данным Минтруда и соцзащиты, финансирование и выплата пенсий в январе — сентябре производились своевременно и в полном объеме.
— В октябре также выплата пенсий начата своевременно, — сказали в министерстве. — Обращений от граждан в органы по труду, занятости и социальной защите по вопросу задержки выплаты пенсий не поступало. Если у пенсионера возникают какие-либо вопросы по выплате пенсии, он может обратиться в орган, осуществляющий его пенсионирование, либо на инфолинию министерства по номеру 8017 309 9309.
Напомним, ранее министр труда Ирина Костевич
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«Обычно приходит 5 числа». Некоторые пенсионеры жалуются, что в октябре им дали пенсии позже обычного
Некоторые пенсионеры жалуются, что в октябре получили пенсию позже обычного. В Минтруда говорят что выплаты сделаны своевременно.
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