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Пассажир мотоцикла пострадал в ДТП возле «Бон Отеля»

07.10.2020 21:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожный инцидент с участием мотоцикла произошел днем 7 октября на ул. Притыцкого в Минске.

Пассажир мотоцикла пострадал в ДТП возле «Бон Отеля»

По сообщению столичной ГАИ, водитель мотоцикла Honda 1989 года рождения, двигавшийся в направлении улицы Ольшевского, потерял управление. Транспортное средство наехало на бордюр и от удара отлетело на остановившийся впереди Audi.

В результате ДТП пассажир мотоцикла 1991 г. р. получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

 
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Дорожный инцидент с участием мотоцикла произошел днем 7 октября на ул. Притыцкого в Минске.
 
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