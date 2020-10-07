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Пассажир мотоцикла пострадал в ДТП возле «Бон Отеля»
Источник материала: Навiны
Дорожный инцидент с участием мотоцикла произошел днем 7 октября на ул. Притыцкого в Минске.
По сообщению столичной ГАИ, водитель мотоцикла Honda 1989 года рождения, двигавшийся в направлении улицы Ольшевского, потерял управление. Транспортное средство наехало на бордюр и от удара отлетело на остановившийся впереди Audi.
В результате ДТП пассажир мотоцикла 1991 г. р. получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.
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Дорожный инцидент с участием мотоцикла произошел днем 7 октября на ул. Притыцкого в Минске.
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