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Более 300 работников "Нафтана" перешли из официального профсоюза в независимый
Источник материала: Партизан
В течение августа и сентября на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан" более 330 работников вышли из государственного и вступили в независимый профсоюз.
"Нафтан" / svaboda.org
Такую цифру в беседе с
В августе женщина участвовала в сборе подписей под коллективным письмом к руководству объединения с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Тогда, говорит Бритикова, было собрано около 3,5 тысячи подписей.
Женщина говорит, что сбор подписей прекратили после того, как на работников началось давление со стороны администрации.
О нынешних настроениях на предприятии работница говорит так: "Часть коллектива сохраняет прежние настроения и не скрывает их, но вторая часть находится в определённом разладе. Они недовольны, но боятся высказываться".
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В течение августа и сентября на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан" более 330 работников вышли из государственного и вступили в независимый...
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