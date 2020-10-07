"Нафтан" / svaboda.org





"Радио Свобода" назвала сотрудница завода Ольга Бритикова. Такую цифру в беседе сназвала сотрудница завода Ольга Бритикова.





В августе женщина участвовала в сборе подписей под коллективным письмом к руководству объединения с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Тогда, говорит Бритикова, было собрано около 3,5 тысячи подписей.





Женщина говорит, что сбор подписей прекратили после того, как на работников началось давление со стороны администрации.





О нынешних настроениях на предприятии работница говорит так: "Часть коллектива сохраняет прежние настроения и не скрывает их, но вторая часть находится в определённом разладе. Они недовольны, но боятся высказываться".