Евродепутуты призывают беларусских силовиков перейти на сторону народа

REFORM.by В заявлении говорится, что Александр Лукашенко больше не является президентом Беларуси и верховным главнокомандующим Вооруженными силами. «Он всего лишь организатор силового захвата власти и государственного переворота, поэтому любые указания, полученные от А. Г. Лукашенко, являются незаконными», – говорится в заявлении, пишет





«Настала пора принять личное решение: быть верным присяге защищать народ Беларуси или следовать незаконным указаниям нелегитимного узурпатора, гражданина Александра Лукашенко. Отдавать незаконные приказы – это преступление, преступлением является и выполнение незаконных приказов», – заявляют евродепутаты.





Подписанты заявляют, что народ Беларуси считает Светлану Тихановскую победителем выборов, а Координационный совет является временным представительством народа. Вместо того чтобы начать диалог с Координационным советом, Лукашенко превратил вооруженные силы и органы безопасности в инструмент нарушения прав человека в Беларуси, считают евродепутаты.









«Вы, представители армии и милиции, – тоже беларусы, вы такие же люди, какт,кто на улицах страны мирно требует соблюдения своих прав и справедливых выборов. Вам следует защищать мирных жителей, среди которых есть беременные женщина, а также пожилые люди, а не избивать и нападать на них», – говорится в обращении. Евродепутаты призывают силовиков сделать выбор: быть частью переворота и военной хунты или стать на сторону беларусского народа.





«Не узаконивайте силовой захват власти. Не становитесь частью военной хунты А.Г. Лукашенко. Не становитесь соучастниками преступления», – призывают члены Европарламента.