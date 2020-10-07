|
НАТО призывает Минск пересмотреть решение о сокращении штатов посольств
Источник материала: Партизан
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию в Беларуси на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Столтенберг подчеркнул, что все страны НАТО поддерживают независимую и суверенную Беларусь. «И Минск, и Москва, должны уважать право беларусского народа самостоятельно определять свое будущее посредством инклюзивного политического диалога», – заявил он на совместной
Генсек альянса добавил, что все страны НАТО сожалеют о решении беларусских властей сократить дипломатическое присутствие стран альянса в Минске и считают его безосновательным.
«Мы призываем Минск пересмотреть свое решение», – заявил Столтенберг.
Напомним, 2 октября Минск потребовал заявил об отзыве своих послов в Польше и Литве для консультаций и потребовал эти страны сделать то же самое, а также потребовал сократить штат посольств Литвы и Польши в Беларуси. На 7 октября из Беларуси для консультаций в свои страны отбыли послы Литвы, Польши, Германии, Эстонии и Латвии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию в Беларуси на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)