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Германия и Франция готовят дополнительные санкции против России за отравление Навального

07.10.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции будут направлены на ответственных за отравление российского оппозиционера и на участников программы "Новичок".



Франция и Германия инициируют введение дополнительных санкций в отношении России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Страны заявили о своем твердом осуждении отравления Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое ранее подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии, пишет zn.ua

Отмечается, что Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства этого преступления и назвать виновных.

"Россия пока не предоставила убедительных объяснений. Мы считаем в этом контексте, что нет другого правдоподобного объяснения отравления г-на Навального, кроме ответственности и причастности России", – говорится в заявлении.

В связи с этим Париж и Берлин направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях.

"Эти санкции будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов, а также на участников программы "Новичок", - добавили главы МИД.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал руководство европейских стран и Евросоюза ввести санкции в отношении олигархов и ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а не всей страны.

По его мнению вводить ограничительные меры против всего государства неэффективно, а в ЕС сейчас рассматривают возможность введения санкций именно против России из-за отравления Навального.

Оппозиционер заявил, что "они убивают людей, потому что хотят остаться у власти. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а по выходным летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе".

Из-за того, что немецкие политики обвиняют Россию в отравлении оппозиционера Алексея Навального, отношения между странами могут ухудшиться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщалось, российскому оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа, он был срочно госпитализирован в больницу Омска. Через два дня его перевезли в Берлин.


Немецкие специалисты установили факт отравления оппозиционера нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», что впоследствии подтвердили лаборатории Франции и Швеции. На сегодняшний день материалы находятся в Организации по запрещению химического оружия.

Навального выписали из клиники «Шарите» после 32 дней лечения. Оппозиционер планирует оставаться в Германии на время реабилитации.

Ранее вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом советского образца "Новичок" является смертоносным нападением, и что Европа должна будет показать единую реакцию.
 
 
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