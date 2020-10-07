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МОК расследует заявления белорусских спортсменов о дискриминации из-за политических взглядов

07.10.2020 22:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный олимпийский комитет расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов. Об этом заявил 7 октября президент МОК Томас Бах, передает медиаплатформа Devdiscourse.

МОК расследует заявления белорусских спортсменов о дискриминации из-за политических взглядов
Источник: china.org.cn

«Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем», — сказал Бах по итогам заседания исполнительного совета организации. Он отметил, что МОК уже вел переписку с белорусским Национальным олимпийским комитетом и теперь также рассмотрит вопрос о стипендиях и других фондах, которые были направлены в Беларусь, и о том, достигли ли они тех лиц, для которых предназначены.

«Мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что Национальный олимпийский комитет дискриминирует их только по политическим причинам», — отметил президент НОК.

«Недискриминация — важнейшая ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому, — сказал Бах. — Исполнительный совет <...> решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК обязательства в соответствии с Олимпийской хартией».

Свободное объединение спортсменов Беларуси 7 октября обратилось в Международный олимпийский комитет с письмом, где призвало приостановить членство Беларуси в этой организации. В открытом письме атлеты обращают внимание на многочисленные случаи арестов, давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников страны.

 
 
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Международный олимпийский комитет расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов. Об этом...
 
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