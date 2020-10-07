|
МОК расследует заявления белорусских спортсменов о дискриминации из-за политических взглядов
Источник материала: Навiны
Международный олимпийский комитет расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов. Об этом заявил 7 октября президент МОК Томас Бах, передает медиаплатформа Devdiscourse.
«Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем», — сказал Бах по итогам заседания исполнительного совета организации. Он отметил, что МОК уже вел переписку с белорусским Национальным олимпийским комитетом и теперь также рассмотрит вопрос о стипендиях и других фондах, которые были направлены в Беларусь, и о том, достигли ли они тех лиц, для которых предназначены.
«Мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что Национальный олимпийский комитет дискриминирует их только по политическим причинам», — отметил президент НОК.
«Недискриминация — важнейшая ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому, — сказал Бах. — Исполнительный совет <...> решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК обязательства в соответствии с Олимпийской хартией».
Свободное объединение спортсменов Беларуси 7 октября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)