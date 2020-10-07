МОК расследует заявления белорусских спортсменов о дискриминации из-за политических взглядов

Международный олимпийский комитет расследует заявления белорусских спортсменов, которые подвергаются дискриминации из-за своих политических взглядов. Об этом заявил 7 октября президент МОК Томас Бах, передает медиаплатформа Devdiscourse.



Источник: china.org.cn

«Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем», — сказал Бах по итогам заседания исполнительного совета организации. Он отметил, что МОК уже вел переписку с белорусским Национальным олимпийским комитетом и теперь также рассмотрит вопрос о стипендиях и других фондах, которые были направлены в Беларусь, и о том, достигли ли они тех лиц, для которых предназначены.

«Мы слышим, что на самом деле спортсмены говорят, что Национальный олимпийский комитет дискриминирует их только по политическим причинам», — отметил президент НОК.

«Недискриминация — важнейшая ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этому, — сказал Бах. — Исполнительный совет <...> решил, что мы усилим наше расследование, чтобы определить, выполнил ли НОК обязательства в соответствии с Олимпийской хартией».