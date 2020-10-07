МОК: «В НОК заявили, что Левченко арестована по закону Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) активизирует расследование возможных случаев давления по политическим мотивам в Беларуси, сообщает официальный сайт организации . Также организация получила ответ от НОК относительно ареста баскетболистки Елены Левченко.



Reuters

26 сентября МОК отправил запрос президенту НОК Беларуси (им является Александр Лукашенко. — Прим. TUT.BY), чтобы удостовериться, что все спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпиаде, несмотря на их политические взгляды.

Вскоре МОК получил ответ от НОК, что единственным критерием подбора состава станут спортивные результаты.

Что касается ареста Елены Левченко, то в НОК отметили, что она не является членом сборной с 2018 года, а также была арестована на 15 суток по законам Беларуси.

При этом в МОК заявили, что продолжают получать жалобы от спортсменов, которые подвергаются давлению по политическим причинам.

МОК не может влиять на политические процессы в стране, но тщательно следит за соблюдением Олимпийской хартии. В частности, за тем, чтобы спортсмены не подвергались дискриминации за политические взгляды.

Напомним, что известная баскетболистка Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Левченко выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.