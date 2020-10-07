ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МОК: «В НОК заявили, что Левченко арестована по закону Беларуси»

08.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международный олимпийский комитет (МОК) активизирует расследование возможных случаев давления по политическим мотивам в Беларуси, сообщает официальный сайт организации. Также организация получила ответ от НОК относительно ареста баскетболистки Елены Левченко.


Reuters

26 сентября МОК отправил запрос президенту НОК Беларуси (им является Александр Лукашенко. — Прим. TUT.BY), чтобы удостовериться, что все спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпиаде, несмотря на их политические взгляды.

Вскоре МОК получил ответ от НОК, что единственным критерием подбора состава станут спортивные результаты.

Что касается ареста Елены Левченко, то в НОК отметили, что она не является членом сборной с 2018 года, а также была арестована на 15 суток по законам Беларуси.

При этом в МОК заявили, что продолжают получать жалобы от спортсменов, которые подвергаются давлению по политическим причинам.

МОК не может влиять на политические процессы в стране, но тщательно следит за соблюдением Олимпийской хартии. В частности, за тем, чтобы спортсмены не подвергались дискриминации за политические взгляды.

Напомним, что известная баскетболистка Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Левченко выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет (МОК) активизирует расследование возможных случаев давления по политическим мотивам в Беларуси, сообщает официальный сайт...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске байкер влетел в бордюр, а потом в остановившуюся Audi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика