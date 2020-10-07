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В Минске байкер влетел в бордюр, а потом в остановившуюся Audi

08.10.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске байкер при перестроении не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем — на остановившуюся впереди Audi. Пассажир мотоцикла доставлен в больницу. Об этом сообщает ГАИ Минска.


Авария произошла сегодня около 13.20. Водитель мотоцикла Honda 1989 года рождения ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Берута в направлении улицы Ольшевского. Перестраиваясь из второй полосы в третью, он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. От удара мотоцикл отбросило на остановившийся впереди автомобиль Audi.


В результате ДТП пассажир мотоцикла 1991 года рождения с травмами был доставлен в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажир мотоцикла доставлен в больницу.
 
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