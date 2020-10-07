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Группа «Ногу Свело!» выпустила клип с кадрами минских митингов

08.10.2020 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известная российская рок-группа «Ногу Свело!» выпустила новый клип «Молчание ягнят». В видео появляются кадры с демонстраций в Беларуси и России за последние несколько лет.

«Адские события происходят быстрее, чем мы успеваем выпускать свои песни, — сказал лидер команды Максим Покровский. — Раньше перед релизами мы говорили о том, как писали песню, кто и как принимал участие в подготовке видео. И я не мог подобрать нужных слов. Они казались пресными. Теперь мы с ностальгией вспоминаем те времена, когда рассказывали в пресс-релизах просто о творческом процессе»,

В ближайшее время группа даст концерты в Петербурге и Москве — 19 и 20 ноября соответственно.

 
 
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Известная российская рок-группа «Ногу Свело!» выпустила новый клип «Молчание ягнят». В видео появляются кадры с демонстраций в Беларуси и России за последние...
 
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