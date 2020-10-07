ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе задержали бежавшего из Кыргызстана Тилека Матраимова

08.10.2020 06:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Узбекские пограничники задержали бывшего главу Кара-Сууйского района, важного для кыргызской политики (440 тысяч жителей), Тилека Матраимова — представителя влиятельной кыргызской семьи, состоящей из политиков и чиновников.

На границе задержали бежавшего из Кыргызстана Тилека Матраимова
Источник: economist.kg

О том, что Тилек Матраимов покинул должность акима Кара-Сууйского района, стало известно 6 октября. Это произошло после многотысячного митинга оппозиции в Бишкеке против результатов выборов в парламент. По итогам выборов большинство мест в парламенте получали провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых, передает kloop.kg.

Тилек Матраимов пытался покинуть Кыргызстан через кыргызско-узбекскую границу. Где находятся другие члены влиятельного клана, замешанного в коррупции, неизвестно.

Матраимовы выступают против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узбекские пограничники задержали бывшего главу Кара-Сууйского района, важного для кыргызской политики (440 тысяч жителей), Тилека Матраимова — представителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске байкер влетел в бордюр, а потом в остановившуюся Audi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика