На границе задержали бежавшего из Кыргызстана Тилека Матраимова

Узбекские пограничники задержали бывшего главу Кара-Сууйского района, важного для кыргызской политики (440 тысяч жителей), Тилека Матраимова — представителя влиятельной кыргызской семьи, состоящей из политиков и чиновников.



Источник: economist.kg

О том, что Тилек Матраимов покинул должность акима Кара-Сууйского района, стало известно 6 октября. Это произошло после многотысячного митинга оппозиции в Бишкеке против результатов выборов в парламент. По итогам выборов большинство мест в парламенте получали провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых, передает kloop.kg .

Тилек Матраимов пытался покинуть Кыргызстан через кыргызско-узбекскую границу. Где находятся другие члены влиятельного клана, замешанного в коррупции , неизвестно.

Матраимовы выступают против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.