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На границе задержали бежавшего из Кыргызстана Тилека Матраимова
Источник материала: Навiны
Узбекские пограничники задержали бывшего главу Кара-Сууйского района, важного для кыргызской политики (440 тысяч жителей), Тилека Матраимова — представителя влиятельной кыргызской семьи, состоящей из политиков и чиновников.
О том, что Тилек Матраимов покинул должность акима Кара-Сууйского района, стало известно 6 октября. Это произошло после многотысячного митинга оппозиции в Бишкеке против результатов выборов в парламент. По итогам выборов большинство мест в парламенте получали провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых, передает
Тилек Матраимов пытался покинуть Кыргызстан через кыргызско-узбекскую границу. Где находятся другие члены влиятельного клана, замешанного в
Матраимовы выступают против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.
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Узбекские пограничники задержали бывшего главу Кара-Сууйского района, важного для кыргызской политики (440 тысяч жителей), Тилека Матраимова — представителя...
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