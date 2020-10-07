Возвращение спустя 3000 лет: тасманские дьяволы вновь заселят материк – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Впервые за последние три тысячи лет на материковой части Австралийского континента вновь появились тасманийские дьяволы. Несколько особей животных выпустили в заповедник, свободный от хищников, в национальном парке Barrington Tops к северу от Сиднея.

Сначала специалисты из группы охраны дикой природы 15 животных, и когда те продемонстрировали, что с успехом обустроились на новом месте, к ним добавили еще 11 дьяволов. Ученые надеются, что в феврале в сезон размножения звери дадут потомство. В будущем планируется выпустить в заповедник еще 40 особей.

Для "исторического момента" привлекли настоящего "супергероя". Выпустить тасманского дьявола на материк позвали Криса Хемсворта, актера, сыгравшего Тора в серии фильмов "Мстители".

Тасманийский дьявол — сумчатое млекопитающее, обитающие на острове Тасмания к югу от Австралии, и когда-то обитавшее на самом континенте, но полностью истребленное там. Европейцы, колонизировавшие Австралию и Тасманию, прозвали этих зверей дьяволами за свирепый нрав и дикие крики по ночам.