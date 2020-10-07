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Возвращение спустя 3000 лет: тасманские дьяволы вновь заселят материк – видео
08.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Впервые за последние три тысячи лет на материковой части Австралийского континента вновь появились тасманийские дьяволы. Несколько особей животных выпустили в заповедник, свободный от хищников, в национальном парке Barrington Tops к северу от Сиднея.
© Sputnik / Александр Пирагис
Сначала специалисты из группы охраны дикой природы 15 животных, и когда те продемонстрировали, что с успехом обустроились на новом месте, к ним добавили еще 11 дьяволов. Ученые надеются, что в феврале в сезон размножения звери дадут потомство. В будущем планируется выпустить в заповедник еще 40 особей.
Для "исторического момента" привлекли настоящего "супергероя". Выпустить тасманского дьявола на материк позвали Криса Хемсворта, актера, сыгравшего Тора в серии фильмов "Мстители".
Тасманийский дьявол — сумчатое млекопитающее, обитающие на острове Тасмания к югу от Австралии, и когда-то обитавшее на самом континенте, но полностью истребленное там. Европейцы, колонизировавшие Австралию и Тасманию, прозвали этих зверей дьяволами за свирепый нрав и дикие крики по ночам.
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В дикую природу Австралии выпустили 26 пригодных к размножению тасманских дьяволов. Зоозащитники называют это событие "историческим моментом", ведь животные...
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