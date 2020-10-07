Минск покидают послы Эстонии и Латвии

Своих послов из Беларуси отзывают Латвия и Эстония для проведения консультаций. Ранее также поступили другие европейские государства.

Посол Литвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев в ближайшее время уедут из Минска, как ранее сделали их коллеги из литовского, немецкого и польского посольств.

Отметим, что накануне сообщалось, что посол ЕС Дирк Шубель остается в Минске, но выражает понимание и солидарность с послами, которые из Минска были вынуждены уехать.