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Минск покидают послы Эстонии и Латвии

08.10.2020 11:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Своих послов из Беларуси отзывают Латвия и Эстония для проведения консультаций. Ранее также поступили другие европейские государства.

Посол Литвии Эйнарс Семанис и посол Эстонии Мерике Кокаев в ближайшее время уедут из Минска, как ранее сделали их коллеги из литовского, немецкого и польского посольств.

Отметим, что накануне сообщалось, что посол ЕС Дирк Шубель остается в Минске, но выражает понимание и солидарность с послами, которые из Минска были вынуждены уехать.

5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

Ранее, 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ.

 
Теги: Минск
 
 
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Своих послов из Беларуси отзывают Латвия и Эстония для проведения консультаций. Ранее также поступили другие европейские государства.
 
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