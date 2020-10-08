Чего реально стоит ожидать от белорусской экономики в 2021 году?

Источник материала: Ежедневник

Правительство Беларуси заявило, что рассчитывает в 2021 году на рост ВВП в 1,8%, а за следующую пятилетку белорусский ВВП может и вовсе прирасти на 20%. Насколько это реально и можно ли верить официальным белорусским планам.

Независимые экономисты уже назвали эти планами несбыточными мечтами. И дело даже не в том, что для такого роста нет абсолютно никаких предпосылок. И не в том, что в результате преследования всех инакомыслящих, белорусские власти фактически собственными руками уничтожили годами создаваемый в стране бизнес-климат, и большинство созданных за последние годы внешнеэкономических связей. И даже если бы тут все было в порядке, если бы не было последствий пандемии, все равно рассчитывать на указанный рост не приходилось бы. Тут даже не нужно быть экономистом, а просто проанализировать динамику президентских заданий по росту ВВП и их реальное исполнение.

Согласно данным Белстата, за последние 10 лет в Беларуси правительство лишь однажды смогло выполнить задание по росту ВВП. Произошло это в 2017 году, когда вместо роста ВВП в 1,7% по итогу года получилось 2,5%. Но даже это сложно назвать заслугой правительства и белорусской экономической модели - просто так легка внешнеэкономическая конъюнктура, сработал всего лишь один шанс из 10. Это показатель полного непрофессионализма, расчета на удачу, а не на знания и умения. Более того, даже банальная удача имеет значительно больше шансов, чем 1:10, то есть власть в экономике за последние 10 лет совершила столько ошибок, что даже удачу отпугнула.

Так на 2011 год был утвержден план роста ВВП в 9-10%, а по итогу получилось 5,3%. Но все же был рост, потом было все хуже и хуже.

На 2012 год планировался рост 5-5,5%, а получили 1,7%. В 2013 году вместо ожидаемых 8,5% был рост всего в 1%. В 2014 году из 3,3% смогли получить только 1,7%. В 2015 году запросы были скромные – всего 0,2-0,7%, то даже этого не получилось, так как по итогам года вышло минус 3,8%.

В 2016 году также были скромные планы по росту ВВП всего на 0,3%, но опять ушли в минус 2,5%. В 2017 году, как уже говорилось, хорошо легла внешнеэкономическая конъюнктура и вместо прогнозируемого роста в 1,7% получилось аж 2,5%. Но по факту это даже не рост был, а восстановление потерянного за последние два года. Причем, восстановить удалось совсем мало. В 2018 году вместо планируемого роста ВВП в 3,5% (а по факту восстановления), смогли получить 3,1% - очень неплохо, учитывая прежние провалы. На этом наша удача и закончилась. В 2019 году вместо роста в 4% получилось всего 1,2%, а в текущем 2020-м вместо роста в 2,8% имеем пока снижение на 1,3%.

За последние 10 лет Беларусь ушла от планируемых показателей ВВП в минус аж на 29 пунктов. В среднем получается вниз на 2,9% в год от запланированного.

Поэтому, если исходить из этих статистических данных, которые очень наглядно демонстрируют способность белорусских властей к экономическому прогнозу, то вместо роста в 1,8% в 2021 году нужно рассчитывать на падение ВВП где-то в районе 1,1%. За грядущую пятилетку вместо ожидаемых 20% роста можно рассчитывать не более чем на 5,5%.

Александр Лукашенко очень любит говорить о том, как он буквально вытащил страну из грязи. Но если посмотреть на все объективно, через статистические данные, то мы увидим, что все обстоит с точностью до наоборот. Без всяких катаклизмов, пандемий и «мирового заговора империалистов», он из года в год умудрился профукать столько, что страшно становится. И все достижения, которых мы все же смогли добиться – все это было получено исключительно благодаря трудолюбию и упорству белорусского народа, а вовсе не грамотному управлению государством.

Можно также вспомнить и про зарплату в 1000 долларов, которую Лукашенко пообещал к 2015 году и про множество других социально-экономических показателей, которые из года в год неизменно проваливались. В заслугу Александра Лукашенко можно отнести лишь то, что каждый раз он находил внешнего врага, который не дает нам подняться в своем благосостоянии. Причем, чаще всех таким врагом была именно братская Россия. И в прошлом году и в нынешнем именно Россию Лукашенко виноватил в том, что экономика Беларуси буксует: то молочку нашу блокирует, то цены на газ повышает, то налоговый маневр проводит, то обещанную ранее нефть не поставляет. Странно только, почему именно на Россию Лукашенко сейчас и рассчитывает. Или речь идет исключительно о власти, а не о благе страны и ее граждан?