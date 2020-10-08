На последние деньги. Вот как выглядят «двушки» до 50 тысяч долларов, в которых сразу можно жить

Источник материала: Tut.by

Цены на жилье продолжают падать, но, с другой стороны, банки перестали кредитовать вторичку. Поэтому если у вас есть сумма до 50 тысяч долларов — есть смысл присмотреться к двухкомнатным квартирам, в которые сразу можно заезжать и жить (хотя бы первое время). Как они выглядят и сколько стоят — в подборке REALTY.TUT.BY.

В Грушевке

За 45,5 тысячи долларов продается квартира на первом этаже в кирпичной пятиэтажке 1959 года на улице Хмелевского, 37. Площадь — 44,7 квадратного метра.













Санузел — совмещенный. Площадь кухни — 5,4 метра. Балкона нет.









На полу — ламинат. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, выровнены потолки.





Квартира хоть и находится близко от метро и прямо у проспекта Дзержинского, но кого-то может смутить первый этаж, много машин и людей рядом, отсутствие балкона и проходная комната.

Возле «Автозаводской»

За 46 тысяч долларов продается квартира на первом этаже в кирпичной трехэтажке 1958 года на улице Шоссейной, 9. Площадь — 41 квадратный метр.













Санузел — совмещенный. Площадь кухни — 4,9 метра. Балкона нет.









В квартире установлена металлическая входная дверь и стеклопакеты. Пол — деревянный.





Плюсы и проблемы этого жилья примерно такие же, как и у предыдущего варианта. Квартира хоть и находится близко от метро и у Партизанского проспекта, но кого-то может смутить первый этаж, отсутствие балкона.

В Курасовщине

За 49 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Ландера, 30. Площадь — 38 квадратных метров.













Санузел — совмещенный. Площадь кухни — 6 метров. Балкон есть.









В комнатах на полу ламинат, потолки — натяжные, стены на кухне — декоративная штукатурка. Капитальный ремонт сделан в 2006 году. Заменили трубы, окна, утеплили фасад дома.





Квартира хоть и находится в районе с развитой инфраструктурой, но кого-то может смутить большое расстояние до центра, отсутствие метро, расположение у МКАД и проходная комната.

В Чижовке

За 49,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже пятиэтажки по улице Уборевича, 134. Площадь — 38,4 квадратного метра.









Санузел — раздельный. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.









В квартире установлены стеклопакеты, заменены все трубы и сантехника, частично уложен ламинат.





Плюсы и минусы у этой квартиры примерно такие же, как и у предыдущей. С одной стороны, она расположена не на первом этаже и в районе с хорошей инфраструктурой и не так близко к кольцевой. Но с другой — это все равно далеко от центра.

В Зеленом Лугу

За 50 тысяч долларов продается квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Калиновского, 17. Площадь — 46 квадратных метров.









Санузел — совмещенный. Балкон есть.









Полы деревянные. В окнах стеклопакетов нет. В ванной снята плитка со стен. В объявлении сказано, что в доме должен быть капитальный ремонт в 2021 году.





Плюсы этой квартиры — в расположении: хороший район, третий этаж. Минусы — старые окна, проходная комната и дом (пока) без капремонта.