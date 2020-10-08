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Ветклиника, юрист и студия развития. Кто арендовал помещения в старом здании суда на Леваневского
Источник материала: Tut.by
В Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, пишет
Во вторник 6 октября в Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, 1. На аукцион был выставлен 41 лот: здание собираются сдать в аренду по частям. Из них продано было всего шесть.
Шесть лотов приобрели разные покупатели. Все они — индивидуальные предприниматели, которые собираются оказывать в помещениях бывшего здания суда различные услуги. Среди них — ветеринарная клиника, детская студия развития, юрист и другие.
Договор об аренде будет заключаться на три года.
«Как будет выставляться в дальнейшем, будут ли повторные аукционные торги или будут заключаться договора аренды напрямую, зависит от решения Брестского горисполкома как собственника», — рассказали «БГ» в Брестском городском центре по управлению недвижимостью.
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На аукцион выставили 41 лот. Продали всего шесть.
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