Ветклиника, юрист и студия развития. Кто арендовал помещения в старом здании суда на Леваневского

Источник материала: Tut.by

В Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, пишет «Брестская газета» .



Фото: Брестская газета

Во вторник 6 октября в Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, 1. На аукцион был выставлен 41 лот: здание собираются сдать в аренду по частям. Из них продано было всего шесть.

Шесть лотов приобрели разные покупатели. Все они — индивидуальные предприниматели, которые собираются оказывать в помещениях бывшего здания суда различные услуги. Среди них — ветеринарная клиника, детская студия развития, юрист и другие.

Договор об аренде будет заключаться на три года.

«Как будет выставляться в дальнейшем, будут ли повторные аукционные торги или будут заключаться договора аренды напрямую, зависит от решения Брестского горисполкома как собственника», — рассказали «БГ» в Брестском городском центре по управлению недвижимостью.