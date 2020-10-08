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Ветклиника, юрист и студия развития. Кто арендовал помещения в старом здании суда на Леваневского

08.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, пишет «Брестская газета».


Фото: Брестская газета

Во вторник 6 октября в Бресте прошел аукцион по продаже права аренды помещений в здании бывшего суда на Леваневского, 1. На аукцион был выставлен 41 лот: здание собираются сдать в аренду по частям. Из них продано было всего шесть.

Шесть лотов приобрели разные покупатели. Все они — индивидуальные предприниматели, которые собираются оказывать в помещениях бывшего здания суда различные услуги. Среди них — ветеринарная клиника, детская студия развития, юрист и другие.

Договор об аренде будет заключаться на три года.

«Как будет выставляться в дальнейшем, будут ли повторные аукционные торги или будут заключаться договора аренды напрямую, зависит от решения Брестского горисполкома как собственника», — рассказали «БГ» в Брестском городском центре по управлению недвижимостью.

 
Теги: Брест
 
 
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