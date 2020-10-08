Уже отключают свет. Тысячи белорусов бойкотируют оплату ЖКУ. Зачем нарываемся?

В Минске подскочило число должников по коммунальным услугам. С августа 2020 года, когда Лукашенко рискнул кровью и смертями подавить протесты после выборов, бойкот оплате ЖКУ объявили десятки тысяч семей. С белорусами происходит нечто уникальное. Naviny выяснили, что именно.



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Возможность оценить, как сильно на народ подействовали призывы перестать финансировать диктатуру Лукашенко, появилась вместе со свежей статистикой по должникам оплаты коммунальных услуг. Только в Минске прирост за август измеряется более чем 28 тысячами лицевых счетов.

По политическим мотивам

По запросу Naviny.by отдел по взысканию дебиторской задолженности «Единого рассчетно-кассового центра Минска» сообщил свежие данные.

По сравнению с июлем доля решивших не платить коммуналку в августе выросла на 3,53 процентного пункта — до 10,39% от числа жилищных хозяйств.

Счета за коммуналку в августе выставили 798 366 жилищным хозяйствам минчан. Поэтому предполагаем, что более чем 28 тысяч семей, оказавшихся в числе должников по итогам августа, бойкотирует оплату ЖКУ по политическим мотивам. На свой страх и риск.

Кому-то отключили свет, кто-то договаривается с контролерами

Протестующих рублем риск терпеть неудобства, поплатиться имуществом или свободой либо не пугает вовсе, либо граждане подстилают соломку.

Naviny.by поговорили с участниками экономического сопротивления, узнав как это выглядит изнутри.

Политологу Сергею Марцелеву отключили свет через 40 минут после телефонного интервью для этой статьи, на что он сказал: «Куплю свечки... Да и я не глава государства, отдохну от соцсетей».

У Сергея Марцелева это уже второй опыт ненасильственного сопротивления. Во время протестов против налога на тунеядство в 2017 году он также отказывался от уплаты коммуналки, пока власти не открутили назад действие декрета. Сейчас идет четвертый месяц, как наш собеседник не платит коммуналку.

«Летом 2020 года моих коллег и многих других посадили за решетку, и я вернулся к этой практике. Это символическая форма сопротивления: я отказываюсь сотрудничать с режимом. Я надеюсь, что им придется искать, с чего платить незаслуженные премии ОМОНу», — говорит протестующий политолог.

Чтобы избежать нежелательных санкций за неуплату, Сергей перечисляет по 10 рублей из 65 ежемесячно начисляемых за коммуналку: «Прием с внесением минимальной суммы — это рабочая схема».

За экономическими формами сопротивления — будущее, убежден Сергей Марцелев.

Национальный директор конкурса «Мисс мира плюс-сайз», вице-мисс мира плюс-сайз 2017 Евгения Тюленева четвертый месяц не платит коммуналку, понимая, «что позже оплачу большую пеню. Но оплата коммунальных услуг — одна из немногих экономических мер, которые я могу предпринять, чтобы показать свою позицию».

«Сейчас, на мой взгляд, коммунальщики занимаются совершенно не тем: срезают ленты, закрашивают красивые муралы. Очень надеюсь, что им это надоест, в том числе по причине нехватки в настоящий момент средств на покупку краски», — рассказал о своей мотивации вице-мисс мимра.

Простой белорусский айтишник Вадим, 38 лет, бойкотирует оплату ЖКУ два месяца. За трехкомнатную квартиру перечисляет по 1 рублю. Свои действия называет «актом гражданского саботажа против беззакония и насилия в стране на всех уровнях».

«Пеня сейчас выше любых процентов по кредитам, но хочется думать, что она достанется уже новой власти», — поясняет Вадим.

Семья Вадима также ввела экономические санкции против предприятий, более тесно связанных с властями, игнорирует их магазины. Раньше семья ежемесячно тратила в «Е-Доставке» 300–400 долларов, сейчас — ноль. Потребление товаров с высокими акцизными ставками минимизировано.

Вадим практикует и другие формы гражданского протеста: «Выхожу на марши, участвую в жизни района, активно пользуюсь 115.бел, не держу деньги в банке, минимизирую налоговые платежи, делаю донаты в фонды, поддерживающие пострадавших от репрессий».

Елена — многодетная мама — коммуналку и налог за сдачу жилья оплачивает минимально, не платит за проезд в общественном транспорте. Ради безопасности детей рассказала о своем экономическом сопротивлении анонимно:

Два раза Елена встретилась с контролерами в общественном транспорте: «Все эти два раза контролеры оказались нашими людьми, никаких штрафов, никаких талонов. Я объясняла, что не плачу в знак протеста против насилия незаконной власти».

«Крайне сложно морально было платить государству уже в мае, видя всё происходящее во время выборов. После 9 августа в стране правит военная хунта, нас лишили даже видимости прав и свобод, оставив только обязанности», — рассказывает о своей мотивации в борьбе с властью мать четверых детей.

Чем рискуют неплательщики

К должникам государство применяет меры воздействия в зависимости от срока неуплаты.

Как уже писали Naviny.by, список мер приведен в самих жировках — он начинается с того, что с утра и до вечера таких граждан будет беспокоить автодозвон и заканчивается запретом на отчуждение недвижимого имущества должников.

Спустя месяц за каждый день просрочки начисляют пеню 0,3% в день. Пеню могут списать, если гражданин оказался в сложной жизненной ситуации.

К должникам по коммуналке применяется также:

арест имущества владельца и/или других жильцов;

запрет выезда за границу;

отказ в выдаче кредита;

отключение телефона, телевидения, электричества, газа, воды;

выселение из занимаемого жилого помещения;

если есть дети, то просрочка по коммуналке дает основания госоргнама объявить ребенка находящимся в социально-опасном положении (СОП), что в крайних случаях может привести к изъятию его из семьи.

В Беларуси сейчас сатьяграха

Неуплата коммуналки, налогов, проезда в общественном транспорте, игнорирование продукции определенных производителей и т.п. — это тактика достижения политических целей без насилия. В частности, она использовалась народом Индии против британских колонизаторов. Махатма Ганди придал практике ненасилия геополитический масштаб, назвав её оружием сильнейших духом — сатьяграхой (санскр. — упорство в истине).

Целью сатьяграхи является превращение соперника в союзника и друга: обращение к совести эффективнее, чем угрозы и насилие.

Андрусь Такинданг, исполнитель песни «Сатьяграха», группа Recha:

— Есть экономическая целесообразность, а есть моральная. Мы с музыкантами почти ежедневно играем на самоорганизованных дворовых концертах. И фактически функцию исполкома перенимает конкретный двор. Это экономически не отбивается. Но идет более важный глубинный процесс — формирование ответственного, осознанного общества.

Человек перед тем, как платить, осознает, хочет ли он, приобретая что-то у этой компании, поддерживать ее идеологию. В этом уникальность наших процессов. Впервые люди борются не за колбасу, а моральность. И сатьяграха — это не про экономику, а про мораль.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»:

— Предполагается, что каждый удар по бюджету — это будет удар по зарплатам силовиков . Но такой эффект мы точно не увидим. Силовики — это последние, кто пострадает. В первую очередь будут урезаться другие сферы социальных расходов: здравоохранение, образование, культура.

Режим сейчас основывается не на врачах, не на учителях, а на дубинках силовиков, и им он будет платить из последних сил.

Скорее всего, экономически пострадают сами жители: ремонт будет проводиться реже и хуже, могут возникнуть вопросы с вывозом мусора и его сортировкой и т.д.