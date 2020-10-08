Кредитки подорожали, но грейс-периодом воспользоваться еще можно

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года

Банк Дабрабыт,

Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,9% (+8 п. п); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев