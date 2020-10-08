ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредитки подорожали, но грейс-периодом воспользоваться еще можно

08.10.2020 07:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За последний месяц банки сократили выдачу всех видов кредитов. Кредитные карточки не стали исключением. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты этих удобных продуктов еще остались на рынке и какие проценты по ним устанавливают банки сейчас.


фото с сайта: pixabay.com

В обзоре собраны возобновляемые кредитные карты, которые подходят для совершения покупок в любом магазине. Карта должна быть доступна для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. Карты рассрочки не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одной карте.

Оформить возобновляемую кредитку можно в трех банках.

Банк, кредитная карта

Ставка (изменение с июля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,
Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,9% (+8 п. п); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимиты 50 BYN/мес.

Банк ВТБ,
Портмоне

13,35% (-0,26 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка без комиссий

Банк, кредитная карта

Ставка (изменение с июля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,
Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (+8 п. п); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.

Банк ВТБ,
Портмоне

13,35% (-0,26 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка без комиссий

О условиях и особенностях

  • Если сравнивать условия кредитных карт с данными на июль, то за три месяца процентные ставки в Банке ВТБ снизились на 0,26 процентных пункта, а в Альфа-Банке и Банке Дабрабыт выросли на 4−8 процентных пункта.
  • Число вариантов уменьшилось более чем в два раза. Временно не оформляют кредитки в Банке БелВЭБ, Технобанке, Paritetbank, БНБ-Банке и Идея Банке.
  • Самый дешевый кредит в Банке ВТБ (13,35%), ставка совпадает с расчетной величиной стандартного риска, установленной Нацбанком Беларуси в сентябре и октябре. А Альфа-Банк и Банк Дабрабыт предлагают ставки чуть ниже 28%;
  • Отметим, что карты Альфа-Банка и Банка Дабрабыт бесплатные, а обслуживание карты Банка ВТБ будет стоить 9,9 рублей в месяц при несоблюдении критериев бесплатности;
  • Плата за обслуживание карты Банка ВТБ взиматься не будет при выполнении одного из двух условий: объем безналичных операций оплаты товаров и услуг с использованием карточки составит не менее 300 рублей или сумма среднедневного остатка на счете в течение месяца будет равна не менее 300 рублям;
  • В течение 30 дней будет действовать льготная ставка 0,000001−0,1% по картам Альфа-Банка и Банка Дабрабыт. В этот период пользоваться кредитными деньгами можно практически бесплатно;
  • Лимит кредита в 5 тысяч рублей доступен без предоставления справки о доходах. Более того, это максимальная сумма кредита в Альфа-Банке и Банке ВТБ;
  • В Банке Дабрабыт размер кредита может достигать 20 тысяч рублей. Для того, чтобы банк предоставил кредитный лимит более 5 тысяч рублей, необходимо подтвердить доходы справкой;
  • Особенность кредитных карт — в отсутствии четкого графика платежей. Он рассчитывается исходя из суммы потраченных средств, количества расходных операций и погашения кредита. Платеж по кредиткам из обзора будет состоять из 2−3% основного долга и процентов за предыдущий месяц. Более подробные расчёты рекомендуем получить в вашем банке;
  • С кредитной карты можно снимать наличные. По карте Банка ВТБ в сети банка это будет бесплатно, по карте Альфа-Банка и Банка Дабрабыт (свыше лимита в 50 рублей в месяц) комиссия составит 3,5% от суммы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последний месяц банки сократили выдачу всех видов кредитов. Кредитные карточки не стали исключением.
 
Новости дня
Новости разные
 
На последние деньги. Вот как выглядят «двушки» до 50 тысяч долларов, в которых сразу можно жить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика