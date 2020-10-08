Кредитки подорожали, но грейс-периодом воспользоваться еще можно

За последний месяц банки сократили выдачу всех видов кредитов. Кредитные карточки не стали исключением. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты этих удобных продуктов еще остались на рынке и какие проценты по ним устанавливают банки сейчас.
В обзоре собраны возобновляемые кредитные карты, которые подходят для совершения покупок в любом магазине. Карта должна быть доступна для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. Карты рассрочки не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одной карте.
Оформить возобновляемую кредитку можно в трех банках.
Банк, кредитная карта
Ставка (изменение с июля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,9% (+8 п. п); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимиты 50 BYN/мес.
Банк ВТБ,
Портмоне
13,35% (-0,26 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка без комиссий
Банк, кредитная карта
Ставка (изменение с июля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (+8 п. п); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.
Банк ВТБ,
Портмоне
13,35% (-0,26 п. п); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка без комиссий
Самый дешевый кредит в Банке ВТБ (13,35%), ставка совпадает с расчетной величиной стандартного риска, установленной Нацбанком Беларуси в сентябре и октябре. А Альфа-Банк и Банк Дабрабыт предлагают ставки чуть ниже 28%;
Плата за обслуживание карты Банка ВТБ взиматься не будет при выполнении одного из двух условий: объем безналичных операций оплаты товаров и услуг с использованием карточки составит не менее 300 рублей или сумма среднедневного остатка на счете в течение месяца будет равна не менее 300 рублям;
В течение 30 дней будет действовать льготная ставка 0,000001−0,1% по картам Альфа-Банка и Банка Дабрабыт. В этот период пользоваться кредитными деньгами можно практически бесплатно;
Лимит кредита в 5 тысяч рублей доступен без предоставления справки о доходах. Более того, это максимальная сумма кредита в Альфа-Банке и Банке ВТБ;
В Банке Дабрабыт размер кредита может достигать 20 тысяч рублей. Для того, чтобы банк предоставил кредитный лимит более 5 тысяч рублей, необходимо подтвердить доходы справкой;
Особенность кредитных карт — в отсутствии четкого графика платежей. Он рассчитывается исходя из суммы потраченных средств, количества расходных операций и погашения кредита. Платеж по кредиткам из обзора будет состоять из 2−3% основного долга и процентов за предыдущий месяц. Более подробные расчёты рекомендуем получить в вашем банке;
С кредитной карты можно снимать наличные. По карте Банка ВТБ в сети банка это будет бесплатно, по карте Альфа-Банка и Банка Дабрабыт (свыше лимита в 50 рублей в месяц) комиссия составит 3,5% от суммы.