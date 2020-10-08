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На драфте НХЛ выбрали двоих белорусов

08.10.2020 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евгений Оксентюк задрафтован «Далласом», Илью Соловьева выбрал «Калгари Флеймс».

На драфте НХЛ выбрали двоих белорусов
Фото: hockey.by

В 2019 году Оксентюк в составе «Флинт Фэйрбердс» повторил рекорд Сергея Костицына для 18-летних белорусов в регулярных чемпионатах OHL — 78 очков (33+45). У Костицына в сезоне-2005/06 набралось 26+52. Причем затратил Оксентюк на повторение достижения на пять игр меньше (58 против 63 у Костицына).

Прошлый сезон урожденный могилевчанин Соловьев провел в рядах клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино Спирит», где в 53 матчах отметился 40 (7+33) бомбардирскими баллами при показателе полезности +43. В стартовавшем чемпионате новоиспеченный проспект провел пять матчей в составе минского «Динамо» в КХЛ (0+1, -1) и один поединок — в молодечненском «фарме» в экстралиге (1+0, +2). Весной 2019-го он провел все поединки чемпионата мира в дивизионе 1 в Нур-Султане, где бомбардирских баллов не набирал.

Это уже третий кряду сезон, когда клубы НХЛ на ежегодной драфт-лотерее выбирают сразу двоих белорусов.

 
 
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Евгений Оксентюк задрафтован «Далласом», Илью Соловьева выбрал «Калгари Флеймс».
 
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