Число пострадавших в протестах в Бишкеке превысило тысячу

Более тысячи людей обратилось за помощью к медикам после протестов и беспорядков, которые произошли после выборов.



Источник: kaktus.media

«За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека», — говорится в сообщении местного Минздрава. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены «на амбулаторное лечение». Во время столкновений один человек погиб.

Вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд админзданий и выпустили из СИЗО несколько бывших топ-политиков страны.