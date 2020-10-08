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Число пострадавших в протестах в Бишкеке превысило тысячу
Источник материала: Навiны
Более тысячи людей обратилось за помощью к медикам после протестов и беспорядков, которые произошли после выборов.
«За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека», — говорится в сообщении местного Минздрава. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены «на амбулаторное лечение». Во время столкновений один человек погиб.
Вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд админзданий и выпустили из СИЗО несколько бывших топ-политиков страны.
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Более тысячи людей обратилось за помощью к медикам после протестов и беспорядков, которые произошли после выборов.
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