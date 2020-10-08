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Камчатка - что это было?

08.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Камчатские серферы сообщили о возникших еще в сентябре проблемах со здоровьем

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Серферы, которые пострадали из-за загрязнения воды на Халактырском пляже на Камчатке, сообщили о том, что проблемы со здоровьем у них начались еще в сентябре. Об этом они рассказали на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, передает РИА Новости.

Спортсмены отметили, что уже 9-10 сентября те, кто проводил много времени в воде, начали жаловаться на плохое зрение и пелену на глазах. К 20-м числам, по словам серфе
 
 
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Камчатские серферы сообщили о возникших еще в сентябре проблемах со здоровьем
 
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