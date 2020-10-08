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Кроме Тихановской и Цепкало, ушедший из NEXTA Протасевич объявлен в розыск в России
Источник материала: Партизан
Об этом стало известно
Как сообщает информационный сервис МВД, белорусский журналист разыскивается по статье УК. При этом ведомственный портал указывает, что Протасевич находится в Минске, однако известно, что последние годы он жил в Польше, где расположен офис Nexta.
Напомним, 20 сентября журналист покинул телеграм-проект из-за разногласий с его создателем — Степаном Путилой (с августа также разыскивается МВД РФ).
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