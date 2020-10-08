Акционеры Бобрйуского кожевенного комбината отказались подавать заявление о банкротстве

Как рассказала председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, концерн предложил акционерам рассмотреть возможность проведения процедуры санации.





По ее словам, сегодня для кожевенного комбината работать с закрытыми счетами и часть выручки отправлять через отдел принудительного исполнения на выполнение обязательств — это серьезная нагрузка. Поэтому с учетом экономического состояния и размера всех обязательств было предложено рассмотреть вариант работы комбината в таком ракурсе.





Акционеры инициативу концерна не поддержали.





«Мы понимаем, что большая часть акционеров не желает упускать активы. Бобруйский кожевенный комбинат продолжает работать. Вопрос: каким образом? Обязательства — какие были, такими и остаются. Часть выручки, которая упала, уходит на оплату обязательств. Предприятию будет сложно работать дальше», — уверена Лугина.





Руководитель концерна предположила: может быть, акционеры еще сами придут к отраслевому регулятору с вопросом санации. "Я считаю, что вопрос все еще остается открытым", - заявила Лугина.