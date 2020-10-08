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Акционеры Бобрйуского кожевенного комбината отказались подавать заявление о банкротстве

08.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внеочередное собрание акционеров Бобруйского кожевенного комбината рассмотрело возможность подачи заявления в экономический суд о признании предприятия банкротом. И решило повременить.

Как рассказала председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, концерн предложил акционерам рассмотреть возможность проведения процедуры санации.

По ее словам, сегодня для кожевенного комбината работать с закрытыми счетами и часть выручки отправлять через отдел принудительного исполнения на выполнение обязательств — это серьезная нагрузка. Поэтому с учетом экономического состояния и размера всех обязательств было предложено рассмотреть вариант работы комбината в таком ракурсе.

Акционеры инициативу концерна не поддержали.

«Мы понимаем, что большая часть акционеров не желает упускать активы. Бобруйский кожевенный комбинат продолжает работать. Вопрос: каким образом? Обязательства — какие были, такими и остаются. Часть выручки, которая упала, уходит на оплату обязательств. Предприятию будет сложно работать дальше», — уверена Лугина.

Руководитель концерна предположила: может быть, акционеры еще сами придут к отраслевому регулятору с вопросом санации. "Я считаю, что вопрос все еще остается открытым", - заявила Лугина.
 
 
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Внеочередное собрание акционеров Бобруйского кожевенного комбината рассмотрело возможность подачи заявления в экономический суд о признании предприятия...
 
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