"Тема учений - "Подготовка и ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. Учения пройдут в Витебской области на полигоне "Лосвидо" 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады", - сказано в сообщении, распространённом в среду.





пишет interfax.by В учениях будут задействованы контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям,interfax.by





"Планируется, что общая численность участников учения составит более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники в т.ч. вертолеты и БПЛА. В учении также планируется участие представителей Международного Комитета Красного Креста в качестве наблюдателей", - информирует секретариат ОДКБ.





"Общая численность миротворческих сил ОДКБ - около 3 600 человек", - говорится в сообщении.





В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.



