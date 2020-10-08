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В Москве задержали участников Pussy Riot, вывесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

08.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники Pussy Riot вывесили 7 октября радужные флаги ЛГБТ на нескольких административных зданиях в Москве – так они поздравили президента России Владимира Путина с 68-летием.


Фото: PussyRiot / Facebook

Участники Pussy Riot провели акцию в день рождения президента России Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности" – на зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры и отдела внутренних дел по Басманному району.

Двух участников акции Pussy Riot – Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, – которые 7 октября вывесили радужные флаги на административных зданиях в центре Москвы, задержали. Об этом  "Дождю" сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее информации, участников акции задержали люди, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Их увезли в отделение полиции.

"Дождь" сообщил, что полицейские пришли домой к еще одному участнику акции – Александру Софееву. Алехина также рассказала, что четыре человека в камуфляжной форме приходили домой к ее матери.

На странице Pussy Riot в Facebook объяснили, что выбрали радужные флаги в качестве символа пропажи любви и свободы, и опубликовали требования к правительству России и к Путину. Среди них: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров в Чечне, прекратить давление на активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые отношения.
 
 
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Участники Pussy Riot вывесили 7 октября радужные флаги ЛГБТ на нескольких административных зданиях в Москве – так они поздравили президента России Владимира Путина с...
 
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