В каких маршрутках Минска можно оплатить проезд с помощью QR-кода (уже больше 50 направлений)

Источник материала: Tut.by

В минских маршрутках внедряют безналичную систему оплаты проезда. «Столичный транспорт и связь» периодически обновляет список маршрутов , где можно «не передавать водителю за проезд», а оплатить билет, отсканировав QR-код. Вот новый список — обратите внимание, что направлений уже больше 50.



Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Для безналичной оплаты проезда нужно с помощью смартфона считать соответствующий QR-код в салоне маршрутного такси. Однако для этого необходимо установить приложения Сashew и Оплати. Вот здесь подробная инструкция , как это работает. Минские транспортники не уточняют, какое именно из этих приложений работает на конкретных маршрутах.

492-ТК «ДС Дружная — Мачулищи»;

493-ТК «ДС Дружная — Самохваловичи»;

1001-ТК «ДС Ангарская-4 — ж.д. Вокзал»;

1002-ТК «Военная академия — Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;

1004-ТК «Ст.м.Восток — Новая Боровая»;

1006-ТК «ДС Чижовка-1 — Вокзал»;

1024-ТК «РК Бобруйская — МВЦ Экспобел»;

1026-ТК «ТЦ Ждановичи — Озерцо»;

1053-ТК «МВЦ Экспобел — ДС Малиновка-4»;

1056-ТК «ТЦ Ждановичи — Вокзал — ДС Чижовка-1»;

1064-ТК «ДС Серова — МВЦ Экспобел»;

1073-ТК «ДС Серова — ТД Ждановичи»;

1076-ТК «Ландера — МВЦ Экспобел»;

1077-ТК «Сухарево-6 — Академия Наук — Комаровский рынок»;

1088-ТК «ДС Ангарская-4 — Ландера»;

1097-ТК «Д/С Ангарская-4 — ТД Ждановичи»;

1106-ТК «Сухарево-6 — ТЦ Ждановичи»;

1107-ТК «ТЦ Ждановичи — Сеница»;

1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи»;

1111-ТК «Озерцо — РНПЦ Онкологии»;

1119-ТК «Степянка — ст. Ждановичи»;

1130-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;

1131-ТК «АВ Центральный — Атолино»;

1134-ТК «Ст.м.Академия наук — ДС Малиновка-4»;

1146-ТК «ДС Лошица-2 — д. Дроздово»;

1151-ТК «ДС Дружная — Тубдиспансер»;

1152-ТК «ДС Лошица-2 — Комаровский рынок»;

1153-ТК «Малиновка-8 — МВЦ Экспобел»;

1183-ТК «АС Автозаводская — ТЦ Ждановичи»;

1187-ТК «ДС Зеленый Луг-6 — АС Автозаводская»;

1191-ТК «Сухарево-6 — МВЦ Экспобел»;

1211-ТК «ДС Малиновка-4 — ДС Шабаны»;

1212-ТК «ДС Чижовка — Сухарево-6»;

1218-ТК «ДС Уручье-4 — Сокол»;

1230-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;

1242-ТК «Ст.м.Пушкинская — ж/д ст. Ждановичи через Тарасово»;

1259-ТК «ТЦ Ждановичи — Минскрыбпром»;

1277-ТК «Ст.м.Петровщина — Городище»;

1280-ТК «ДС Уручье-4 — Малиновка-8»;

1303-ТК «Ст.м.Могилевская — пос. Привольный»;

1308-ТК «ДС Дружная — д. Калинино»;

1312-ТК «АС Автозаводская — микрорайон Сокол»;

1318-ТК «ДС Серова — Зацень через Новинки»;

1346-ТК «ДС Лошица-2 — ДС Зеленый Луг-6»;

1397-ТК «Ст.м.Могилевская — Стайки»;

1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск»;

1409-ТК «Ст. м. пл. Я. Коласа — РНПЦ Онкологии — Тубдиспансер»;

1412-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;

1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск» (через Сокол);

1455-ТК «Чертяж — Великий Лес»;

1545-ТК «Ст.м.Петровщина — Щомыслица — Атолино»;

1547-ТК «ж/д ст. Колодищи — ДС Корженевского»;

1548-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок»;

1548Б-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок — Боровцы»;

1567-ТК «Комаровский рынок — Большевик».

Кроме того, на городских экспрессных автобусах в аэропорт № 1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск», 1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск» (через Сокол) есть возможность расплатиться по карточке через кассовый терминал.