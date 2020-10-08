В каких маршрутках Минска можно оплатить проезд с помощью QR-кода (уже больше 50 направлений)

В минских маршрутках внедряют безналичную систему оплаты проезда. «Столичный транспорт и связь» периодически обновляет список маршрутов, где можно «не передавать водителю за проезд», а оплатить билет, отсканировав QR-код. Вот новый список — обратите внимание, что направлений уже больше 50.
Для безналичной оплаты проезда нужно с помощью смартфона считать соответствующий QR-код в салоне маршрутного такси. Однако для этого необходимо установить приложения Сashew и Оплати. Вот здесь подробная инструкция, как это работает. Минские транспортники не уточняют, какое именно из этих приложений работает на конкретных маршрутах.
492-ТК «ДС Дружная — Мачулищи»;
493-ТК «ДС Дружная — Самохваловичи»;
1001-ТК «ДС Ангарская-4 — ж.д. Вокзал»;
1002-ТК «Военная академия — Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;
1004-ТК «Ст.м.Восток — Новая Боровая»;
1006-ТК «ДС Чижовка-1 — Вокзал»;
1024-ТК «РК Бобруйская — МВЦ Экспобел»;
1026-ТК «ТЦ Ждановичи — Озерцо»;
1053-ТК «МВЦ Экспобел — ДС Малиновка-4»;
1056-ТК «ТЦ Ждановичи — Вокзал — ДС Чижовка-1»;
1064-ТК «ДС Серова — МВЦ Экспобел»;
1073-ТК «ДС Серова — ТД Ждановичи»;
1076-ТК «Ландера — МВЦ Экспобел»;
1077-ТК «Сухарево-6 — Академия Наук — Комаровский рынок»;
1088-ТК «ДС Ангарская-4 — Ландера»;
1097-ТК «Д/С Ангарская-4 — ТД Ждановичи»;
1106-ТК «Сухарево-6 — ТЦ Ждановичи»;
1107-ТК «ТЦ Ждановичи — Сеница»;
1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи»;
1111-ТК «Озерцо — РНПЦ Онкологии»;
1119-ТК «Степянка — ст. Ждановичи»;
1130-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;
1131-ТК «АВ Центральный — Атолино»;
1134-ТК «Ст.м.Академия наук — ДС Малиновка-4»;
1146-ТК «ДС Лошица-2 — д. Дроздово»;
1151-ТК «ДС Дружная — Тубдиспансер»;
1152-ТК «ДС Лошица-2 — Комаровский рынок»;
1153-ТК «Малиновка-8 — МВЦ Экспобел»;
1183-ТК «АС Автозаводская — ТЦ Ждановичи»;
1187-ТК «ДС Зеленый Луг-6 — АС Автозаводская»;
1191-ТК «Сухарево-6 — МВЦ Экспобел»;
1211-ТК «ДС Малиновка-4 — ДС Шабаны»;
1212-ТК «ДС Чижовка — Сухарево-6»;
1218-ТК «ДС Уручье-4 — Сокол»;
1230-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;
1242-ТК «Ст.м.Пушкинская — ж/д ст. Ждановичи через Тарасово»;
1259-ТК «ТЦ Ждановичи — Минскрыбпром»;
1277-ТК «Ст.м.Петровщина — Городище»;
1280-ТК «ДС Уручье-4 — Малиновка-8»;
1303-ТК «Ст.м.Могилевская — пос. Привольный»;
1308-ТК «ДС Дружная — д. Калинино»;
1312-ТК «АС Автозаводская — микрорайон Сокол»;
1318-ТК «ДС Серова — Зацень через Новинки»;
1346-ТК «ДС Лошица-2 — ДС Зеленый Луг-6»;
1397-ТК «Ст.м.Могилевская — Стайки»;
1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск»;
1409-ТК «Ст. м. пл. Я. Коласа — РНПЦ Онкологии — Тубдиспансер»;
1412-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;
1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск» (через Сокол);
1455-ТК «Чертяж — Великий Лес»;
1545-ТК «Ст.м.Петровщина — Щомыслица — Атолино»;
1547-ТК «ж/д ст. Колодищи — ДС Корженевского»;
1548-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок»;
1548Б-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок — Боровцы»;
1567-ТК «Комаровский рынок — Большевик».
Кроме того, на городских экспрессных автобусах в аэропорт № 1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск», 1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск» (через Сокол) есть возможность расплатиться по карточке через кассовый терминал.