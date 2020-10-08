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В каких маршрутках Минска можно оплатить проезд с помощью QR-кода (уже больше 50 направлений)

08.10.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минских маршрутках внедряют безналичную систему оплаты проезда. «Столичный транспорт и связь» периодически обновляет список маршрутов, где можно «не передавать водителю за проезд», а оплатить билет, отсканировав QR-код. Вот новый список — обратите внимание, что направлений уже больше 50.


Фото: Юлия Альгерчик, TUT.BY

Для безналичной оплаты проезда нужно с помощью смартфона считать соответствующий QR-код в салоне маршрутного такси. Однако для этого необходимо установить приложения Сashew и Оплати. Вот здесь подробная инструкция, как это работает. Минские транспортники не уточняют, какое именно из этих приложений работает на конкретных маршрутах.

  • 492-ТК «ДС Дружная — Мачулищи»;
  • 493-ТК «ДС Дружная — Самохваловичи»;
  • 1001-ТК «ДС Ангарская-4 — ж.д. Вокзал»;
  • 1002-ТК «Военная академия — Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;
  • 1004-ТК «Ст.м.Восток — Новая Боровая»;
  • 1006-ТК «ДС Чижовка-1 — Вокзал»;
  • 1024-ТК «РК Бобруйская — МВЦ Экспобел»;
  • 1026-ТК «ТЦ Ждановичи — Озерцо»;
  • 1053-ТК «МВЦ Экспобел — ДС Малиновка-4»;
  • 1056-ТК «ТЦ Ждановичи — Вокзал — ДС Чижовка-1»;
  • 1064-ТК «ДС Серова — МВЦ Экспобел»;
  • 1073-ТК «ДС Серова — ТД Ждановичи»;
  • 1076-ТК «Ландера — МВЦ Экспобел»;
  • 1077-ТК «Сухарево-6 — Академия Наук — Комаровский рынок»;
  • 1088-ТК «ДС Ангарская-4 — Ландера»;
  • 1097-ТК «Д/С Ангарская-4 — ТД Ждановичи»;
  • 1106-ТК «Сухарево-6 — ТЦ Ждановичи»;
  • 1107-ТК «ТЦ Ждановичи — Сеница»;
  • 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи»;
  • 1111-ТК «Озерцо — РНПЦ Онкологии»;
  • 1119-ТК «Степянка — ст. Ждановичи»;
  • 1130-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;
  • 1131-ТК «АВ Центральный — Атолино»;
  • 1134-ТК «Ст.м.Академия наук — ДС Малиновка-4»;
  • 1146-ТК «ДС Лошица-2 — д. Дроздово»;
  • 1151-ТК «ДС Дружная — Тубдиспансер»;
  • 1152-ТК «ДС Лошица-2 — Комаровский рынок»;
  • 1153-ТК «Малиновка-8 — МВЦ Экспобел»;
  • 1183-ТК «АС Автозаводская — ТЦ Ждановичи»;
  • 1187-ТК «ДС Зеленый Луг-6 — АС Автозаводская»;
  • 1191-ТК «Сухарево-6 — МВЦ Экспобел»;
  • 1211-ТК «ДС Малиновка-4 — ДС Шабаны»;
  • 1212-ТК «ДС Чижовка — Сухарево-6»;
  • 1218-ТК «ДС Уручье-4 — Сокол»;
  • 1230-ТК «ДС Серова — ТЦ Ждановичи»;
  • 1242-ТК «Ст.м.Пушкинская — ж/д ст. Ждановичи через Тарасово»;
  • 1259-ТК «ТЦ Ждановичи — Минскрыбпром»;
  • 1277-ТК «Ст.м.Петровщина — Городище»;
  • 1280-ТК «ДС Уручье-4 — Малиновка-8»;
  • 1303-ТК «Ст.м.Могилевская — пос. Привольный»;
  • 1308-ТК «ДС Дружная — д. Калинино»;
  • 1312-ТК «АС Автозаводская — микрорайон Сокол»;
  • 1318-ТК «ДС Серова — Зацень через Новинки»;
  • 1346-ТК «ДС Лошица-2 — ДС Зеленый Луг-6»;
  • 1397-ТК «Ст.м.Могилевская — Стайки»;
  • 1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск»;
  • 1409-ТК «Ст. м. пл. Я. Коласа — РНПЦ Онкологии — Тубдиспансер»;
  • 1412-ТК «Комаровский рынок — ТЦ Ждановичи»;
  • 1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт «Минск» (через Сокол);
  • 1455-ТК «Чертяж — Великий Лес»;
  • 1545-ТК «Ст.м.Петровщина — Щомыслица — Атолино»;
  • 1547-ТК «ж/д ст. Колодищи — ДС Корженевского»;
  • 1548-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок»;
  • 1548Б-ТК «Комаровский рынок — Большевик — Городок — Боровцы»;
  • 1567-ТК «Комаровский рынок — Большевик».

Кроме того, на городских экспрессных автобусах в аэропорт № 1400-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск», 1430-ТК «АВ Центральный — Национальный аэропорт Минск» (через Сокол) есть возможность расплатиться по карточке через кассовый терминал.

 
Теги: Минск
 
 
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В минских маршрутках внедряют безналичную систему оплаты проезда. «Столичный транспорт и связь» периодически обновляет список маршрутов, где можно «не...
 
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