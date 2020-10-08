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В гамме BMW первой серии появилась новая модификация 128ti

08.10.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания BMW расширила ассортимент доступных версий нынешней «пятидверки» первой серии, представленной весной прошлого года.


Новая модификация баварской «единички» носит обозначение 128ti — в свое время такое обозначение (сокращение от Turismo Internazionale) носили модели 1800 и 2002, а также трехдверные хэтчбеки Compact третьей серии. Позиционируется 128-ая на ступеньку ниже топовой версии M135i xDrive с 306-сильным мотором. Полного привода для нее не предусмотрено, зато передняя ось снабжена дифференциалом повышенного трения.


Под капотом 128ti прописалась двухлитровая бензиновая турбо-«четверка», развивающая 261 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» она разгоняет хэтчбек до 100 км/ч за 6,1 секунды, максимальная скорость по негласной традиции ограничена на отметке 250 км/ч.


Из прочих особенностей новой версии «единички» — подвеска M Sport с более жесткими пружинами и амортизаторами (дорожный просвет уменьшен на 10 мм), перенастроенный рулевой механизм, а также стабилизаторы поперечной устойчивости и усиленная тормозная система, доставшиеся от M135i xDrive.


Визуально 128ti отличить проще всего по красным акцентам на кузове, надписям «ti» под задними дверями, окантовке решетки радиатора в черном глянце и черным корпусам наружных зеркал, а также оригинальным 18-дюймовым колесным дискам с Y-образными спицами. Салон хэтчбека приукрашен прострочкой красного цвета, контрастными вставками на сиденьях и вышитым логотипом ti на центральном подлокотнике спереди.


Продажи 128ti начнутся в ноябре, в Германии стартовая стоимость составит 41 574 евро.

 
 
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Компания BMW расширила ассортимент доступных версией нынешней «пятидверки» первой серии, представленной весной прошлого года.
 
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