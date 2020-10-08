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Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в истории

08.10.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Украины разгромно проиграла Франции (1:7) в товарищеском матче. Это крупнейшее поражение украинцев в истории. Команда впервые за всё время пропустила больше четырех мячей, сообщает sports.ru.


Фото: Reuters

Уже после первого тайма счет был 4:0 — забили Камавинга, дважды Жиру и еще один автогол на счету у Миколенко. Во втором тайме один мяч отыграл Цыганков, но затем французы забили еще три — отличились Толиссо, Мбаппе и Гризманн.

Ранее украинцы проигрывали с разницей максимум в четыре мяча. Четыре гола украинцам забивали сборные Испании (дважды), Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.

Сборная Франции забила семь голов впервые с матча с Ямайкой в 2014 году (8:0). Семь голов в ворота европейской команды французы не забивали с 1995 года — тогда Франция разгромила Азербайджан (выступает под эгидой УЕФА) со счетом 10:0.

 
 
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