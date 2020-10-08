Забрал детей у жены, скучает по СССР и не считает, что в Беларуси есть «реальные жертвы». История Сереги

Источник материала: Tut.by

В начале нулевых этот герой в спортивном костюме ворвался в шоу-бизнес со своими рэп-частушками, да так тут и остался. С годами одежду с рынка сменили дизайнерские наряды, а самиздатовские видео к песням — запредельно дорогие клипы. Артист и продюсер Серега сегодня отмечает 44-й день рождения. Вспоминаем его биографию.

Сергей Пархоменко родился 8 октября 1976 года в Гомеле. Скромная семья, двое детей (Сергей и его брат) и совершенно обычная жизнь. Будущий хип-хоп-исполнитель уже в детстве увлекался музыкой, играл на фортепиано. А еще, что может быть неожиданностью для многих, учился на отлично и окончил школу с серебряной медалью.

— Мой отец ведь не был партийным работником. Что я видел? Пионерские лагеря, бесплатную медицину, хорошее образование, локоть товарищей, игры, позитив. А какая музыка была! Какие фильмы, мультфильмы! Я вспоминаю с теплом о времени, о моем восприятии этого всего. Я смотрю, с чем мои дети сейчас растут, и мне грустно. Не потому, что я старею и какой-то несовременный. Просто я понимаю, что это не то. Мир стал более агрессивным, злым, холодным. Я скучаю, потому что не все так было плохо. Не надо было так быстро все рушить. Да, я хомо советикус: меня воспитал вот тот дух времени.

Без особенных проблем юный Сергей Пархоменко поступает в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Спустя два года он едет продолжать образование в Германию: главными дисциплинами Сергей выбрал экономику и политологию.

— Я тепло отношусь к Беларуси, это моя малая родина. Просто я настолько вырос и настолько стремителен в своем мировосприятии, что для меня планета стала маленькой. Для меня города и страны — как комнаты. Это как спросить: «Тебе нравится кухня? А какое место на кухне твое любимое? Вот там, под печкой?». Все зависит от настроения: когда внутри баланс, мне везде хорошо.

Правда, завершить образование ему не удалось. В жизнь юноши всерьез и бесповоротно пришла музыка.

В Германии он записывает свой первый трек 2 Kaiser. Суперхитом композиция не стала, зато придала Сереге еще больше уверенности — он действительно хочет заниматься именно творчеством, и ничем больше. Начинающий артист записывает в Беларуси целую кучу треков, снимает музыкальные видео, но ни одно из них не спешит «выстрелить». На радиостанциях Сереге говорят про «неформат», а на концерты в клубы приходят от силы пару десятков неслучайных слушателей.

Все изменилось после появления Сереги на украинском ТВ в 2004-м. Артист умело воспользовался минутой славы, подсуетился, собрал старый контент, записал пару новых треков и выпустил альбом «Мой двор: свадьбы и похороны» (в России — «Мой двор: спортивные частушки»).

И понеслась… Заглавная композиция «Черный бумер» неожиданно завоевала невероятную популярность и собрала целую кучу музыкальных наград: «Лучший хип-хоп-проект» и «Лучший дебют года» на MTV Russian Music Awards, премии «Муз-ТВ» и радиостанций «Динамит FM», «Русское радио», «Европа Плюс». Серегу даже приглашают на Первый канал выступить на мегапопулярной «Фабрике звезд». Скорее всего, в этот момент музыкальные редакторы белорусских радиостанций рыдали горькими слезами сожаления.

У артиста появляется свой собственный лейбл KingRing (2005), в котором собирается целая плеяда талантливых артистов. Однако это совершенно не отвлекает его от основного занятия — музыкальной и гастрольной деятельности. Следующий альбом — «Дискомалярия» также получился на уровне. Лирическая «Возле дома твоего» звучала буквально из каждого утюга. А одноименный трек «Дискомалярия» стал саундтреком для голливудского суперблокбастера «Трансформеры-3: темная сторона Луны». Творчество Сереги оценили и отечественные создатели кино. Специально для культовой картины Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» Серега записал композицию (а позже снял и клип) «Мел Судьбы».

К выходу мультфильма «Мадагаскар-2» Серега написал тексты песен для дубляжа на русском языке. И подарил свой голос одному из главных героев — бегемоту Мото-Мото (в английской версии его озвучивал will.i.am, а в финской — лидер группы HIM). Озвучка проходила в компании известнейших медийных персон: Константина Хабенского, Оскара Кучеры, Александра Цекало — простой парень с гомельских окраин попал в звездный эшелон артистов. К тому же песня его анимационного персонажа стала интернет-мемом.

Почти каждый год Серега выпускает по пластинке и собирает на своих концертах огромные залы. Влияние артиста становится настолько высоко, что его приглашают в члены жюри украинской версии шоу «X-фактор». Невероятное количество начинающих исполнителей, проходя кастинг говорят о том, что хотели бы попасть в команду Сереги. И не зря: многие, кто приглянулся артисту-продюсеру, стали настоящими знаменитостями. Правда, иногда продюсерское чутье подводило его. Так, Серега не разглядел потенциал в конкурсанте с псевдонимом Monatik. Даже наоборот: напророчил ему путь, полный провалов. И, как все теперь мы знаем, ошибся. Но эти двое зла друг на друга не держат.

Продюсер, автор песен, музыкант и актер кино, Серега появился в нескольких лентах самых разных жанров. Одной из самых запоминающихся мини-ролей новоявленного артиста стало комедийное камео в проекте Квартета И «День выборов» (2007).

Как у всякого уважающего себя рэпера у Сереги есть музыкальный проект его «второго я» — «Полиграф ШарикOFF». Правда, в последнее время артист немного путается, которое из его двух «я» — главнее.

— Это тоже я, но абсолютно другая моя грань. Я считаю, что верх мастерства — писать веселые хулиганские песни, когда тебе плохо. Для того, чтобы существовал Полиграф и был честным в том, что он делает, для того чтобы абсолютно все песни Полиграфа были теплыми и позитивными, должен существовать и второй, темный творческий человек, который иногда выпускает из себя вот такие композиции: мрачные, агрессивные и злые. Но не надо их смешивать. Это амбивалентность природы. Другая волна.

Серега знает толк не только в продвижении артистов, но фитнесе и контроле массы тела. Даже разработал свою собственную методику похудения за 99 часов. Тренировал участников одного из сезонов популярного ЗОЖ-телешоу «Взвешенные и счастливые люди».

Хотя в последнее время спортивный диет-проект Серега забросил. Так как проект «Сыновья» оказался для него гораздо важнее.

О личной жизни артист не любит рассказывать от слова "совсем". Но некоторые сведения все же просочились в интернет. Первой гражданской женой Сергея Пархоменко стала модель Даями Моралес. Ради любимого она оставила Кубу и переехала в Киев. Но в отличие от Даями, Сергей не был готов к жертвам и компромиссам. Союз распался. А вот во втором гражданском союзе — с Полиной Ололо — мужчина поначалу был абсолютно счастлив. В 2009 г. у пары появился первенец Марк, а еще три года спустя — сын Платон.

— Я всегда внутренне страдал от того, что не исполняю роль отца в должной мере. Меня никогда не было. Ребенок родился, я перерезал пуповину и уехал на концерт. Папа здесь — а через пару часов поехал дальше. Я постоянный гастролер, я отец, которого никогда нет. Отец-легенда еще при жизни. Они обо мне только в третьем лице говорили и больше видели меня на экранах и на обложках журналов. Это нехорошо, это чудовищно, но я не мог ничего поменять, потому что я артист, я выбрал такую профессию. Я много переживал по этому поводу, потому что терял детей в чем-то.

И все-таки Сергей сделал выбор в пользу детей. Семьи с Полиной к тому времени уже не было: в 2015-м пара рассталась, дети остались жить с мамой. Так было до 2019 года. Сыновья отправляются на летние каникулы к отцу, после которых он просто не возвращает их домой. Экс-супруга с таким положением дел была категорически не согласна. Поначалу бывший муж разрешал мальчикам общаться с мамой — потом просто ушел в подполье. Начались бесконечные суды за право опеки.

— У меня забрали возможность быть мамой без суда и следствия. Мне запретили видеть, любить, оберегать, целовать, обнимать, защищать моих сыновей! А моих мальчиков бесцеремонно лишили возможности всё это иметь, чувствовать и видеться с мамой! — негодовала Полина.

Серега, в свою очередь, парировал:

— Ни одна мать не захочет расставаться со своими детьми, ей будет очень сложно. Я надеюсь, что решение было правильное: еще несколько лет — и мальчишки станут очень взрослыми, и будет очень сложно, наверное, даже невозможно привести их к какому-то оптимальному модусу. Ведь многие дети, даже живя с мамой и папой, имеют эту пустоту, потому что на них забивают. Им дают в руки гаджеты и говорят: «Все, играйте, делайте что хотите». И они на просторах интернета — в YouTube, в соцсетях — воспитываются, взрастают. У нас — режим ответственности, режим мужского доверия, командная работа. Дети сами по будильнику встают, готовят себе завтрак, застилают постель. Учителя не нахвалятся. Психологи говорят: «Да вообще супердети». Тренируются как олимпийцы — пять раз в неделю. Дневной сон. Гаджетами не пользуются — зрение лучше стало, поведение — тоже.

Но мать ребят не считает такое воспитание верным. На днях после очередного поражения в суде Полина окончательно и бесповоротно встала на тропу войны за детей, заявив, что попросту боится за сыновей. По ее словам, Сергей — настоящий абьюзер, который не раз избивал ее.

— В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома — две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались.

В историю бывшей гражданской супруги поверили очень многие люди. Особенно на волне недавних высказываний артиста по поводу эпизодов насилия, случившихся в Беларуси.

— С большой натяжкой можно говорить о реальных человеческих жертвах в этот период, — заявил артист. — Умер от сердечного приступа в Гомеле человек как будто — это трагедия, безусловно — но давайте сравним исторические итоги подобных уличных мероприятий в других странах: в эти дни должны были погибнуть сотни, даже тысячи людей. Что я могу сказать, чтобы никого не рассердить и не обидеть? Друзья мои, все мы хотим перемен! Очень важно понимать, каких именно перемен мы хотим. И если мы осуждаем насилие, мы должны осудить его с двух сторон.

Пока же в комментариях и телешоу осуждают только Серегу — отца, отнявшего детей у родной мамы. Перечеркивая порой настоящие и былые заслуги этого несомненно талантливого и неординарного человека. Недавний выход новой сильной работы Сереги — самого дорогого в его видеографии клипа #Гуччидед — прошел если не в тишине, то в определенном «полумраке». Новостная повестка была занята его семейными разборками. Заговорят ли об артисте снова по творческим поводам — есть вопрос. Хотя давнишняя цитата Сереги настраивает на определенный оптимизм.

— Человек должен быть способен на это, настроен на определенную волну. Если нет, то только сама жизнь его заставит. Если что-то произойдет, он начнет искать поддержку и поймет, что были люди, которые думали и чувствовали точно так же, но тогда ему было наплевать.