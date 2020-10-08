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В Мексике умер лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

08.10.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мексиканский ученый Марио Молина, лауреат Нобелевской премии по химии, умер в среду в столице этой латиноамериканской страны в возрасте 77 лет. Об этом сообщил в своем Twitter Национальный автономный университет Мексики (UNAM), выпускником которого был исследователь.

«UNAM с прискорбием информирует об уходе из жизни доктора Марио Молины <…>, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года», — говорится в сообщении. По данным газеты El Universal, причиной смерти ученого стал инфаркт.

Молина занимался исследованием озоновых дыр в атмосфере. Вместе с американским химиком Роуландом Шервудом он обнаружил, что хлорфторуглероды разрушают слой стратосферного озона, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. В результате производство этих веществ было запрещено Венской конвенцией от 1985 года и Монреальским протоколом от 1987 года.

Нобелевскую премию Молина получил совместно с Шервудом и нидерландским химиком Паулем Крутценом за работы по атмосферной химии, особенно в части образования и разрушения озонового слоя .

 
 
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Молина занимался исследованием озоновых дыр в атмосфере. Вместе с американским химиком Роуландом Шервудом он обнаружил, что хлорфторуглероды разрушают слой...
 
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