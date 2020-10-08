Два белорусских хоккеиста задрафтованы клубами НХЛ

Источник материала: Tut.by

Два белорусских хоккеиста задрафтованы клубами Национальной хоккейной лиги во втором этапе драфта Севере-американской лиги, сообщает sportnaviny.com.

Белорусский форвард Евгений Оксентюк был задрафтован «Далласом» в шестом раунде под общим 162-м номером. В 2019 году Оксентюк в составе «Флинт Фэйрбердс» повторил рекорд Сергея Костицына для 18-летних белорусов в регулярных чемпионатах OHL — 78 очков (33+45). У Костицына в сезоне-2005/06 набралось 26+52. Причем затратил Оксентюк на повторение достижения на пять игр меньше (58 против 63 у Костицына).

Раундом позже форварда Евгения Оксентюка, был задрафтован клубом НХЛ 20-летний защитник минского «Динамо», которого в 7-м раунде под 205-м номером выбрал клуб «Калгари Флеймс».

Прошлый сезон урожденный могилевчанин провел в рядах клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино Спирит», где в 53 матчах отметился 40 (7+33) бомбардирскими баллами при показателе полезности +43. В стартовавшем чемпионате новоиспеченный проспект провел пять матчей в составе минского «Динамо» в КХЛ (0+1, -1) и один поединок — в молодечненском «фарме» в экстралиге (1+0, +2).

В карьере Соловьева, помимо выступления в юношеской и молодежной сборных Беларуси, есть уже и опыт выступления на взрослом «мире». Весной 2019-го он провел все поединки чемпионата мира в дивизионе 1 в Нур-Султане, где бомбардирских баллов не набирал.

Это уже третий сезон подряд, когда НХЛовские клубы на ежегодной драфт-лотерее выбирают сразу двоих белорусов. А вообще белорусов выбирают на драфте пятый год кряду.