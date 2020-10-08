5 актрис, которые прославились съемками в откровенных сценах

Источник материала: Tut.by

Сложно найти известных актрис, которые бы никогда не снимались в откровенных сценах. А для кого-то из них такие эпизоды стали залогом мировой известности. Сегодня вспомним пять звезд, для которых эти съемки стали началом популярности.

Ева Грин

«Мечтатели», 2003 г.



filmz.ru

Когда эту ленту впервые демонстрировали в Минске в кинотеатре «Победа», с показов выходили мужчины, возмущенные крупными планами обнаженных мужских тел. В «Мечтателях» очень, очень много обнаженного тела, но после первых минут зритель втягивается в историю, которая разворачивается на экране, а она в самом деле завораживает и очень перекликается с нашей современной историей. Париж, молодость, революция, которая происходит и прямо за окном роскошного жилья героев, и в их жизнях.

Когда 22-летней Еве Грин предложили главную роль в этом фильме, многие ее отговаривали. Режиссер Бернардо Бертолуччи помимо того, что уже был живым классиком, был известен сомнительным отношением к актрисам: так, например, Мария Шнайдер, игравшая главную роль в его фильме «Последнее Танго в Париже», была настолько травмирована съемками сцен секса и общим отношением к ней, что продолжать карьеру дальше не смогла, начала принимать наркотики и пыталась покончить жизнь самоубийством. Но Ева не стала слушать советов и не прогадала. После «Мечтателей» актриса снялась и продолжает сниматься в интересных и коммерчески успешных проектах.

Нуми Рапас

«Девушка с татуировкой дракона», 2010



film.ru

Шведская актриса Нуми Рапас снялась в экранизации романа Стига Ларссона, который вышел на экраны в 2010 году. Как не ожидаешь от скандинавских детективов никаких веселых шуток и излишне слащавых сцен, так не стоит ожидать от «Девушки» просто сцены с обнажением. Героиню Нуми насилуют, и снято это довольно откровенно.

После съемок в «Девушке с татуировкой дракона» Нуми снялась в блокбастере «Шерлок Холмс. Игра теней», «Миллениуме» и «Прометее».

Дакота Джонсон

«50 оттенков серого»



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Вот уж кто действительно «взлетел» в популярности и узнаваемости после откровенных съемок, так это Дакота. Несмотря на то, что в фильме много секс-сцен и на премьеру первой части зрителей зазывали обещаниями каких-то невероятных БДСМ-откровений, в основном ощущаешь неловкость за актеров, которым пришлось произносить этот текст и изображать то, что они изображают.

Если вы хотите увидеть нормальную актерскую игру Дакоты Джонсон в хороших фильмах, то посмотрите «Арахисовый сокол» (2019) или «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» (2018). Там она как минимум не кусает губу.

Шэрон Стоун

«Основной инстинкт» 1992 г.



kino-teatr.ru

Без вечной классики никуда. Сцена из «Основного инстинкта», которую сыграла Шэрон Стоун, навеки закрепилась в мировом кинематографе. Эту роль актриса сыграла в 33 года — не самый идеальный возраст для старта мировой популярности. Однако уже в 1995 году она получила номинацию на «Оскар» в фильме Мартина Скорсезе «Казино».

Пенелопа Крус

«Ванильное небо», 2011 г.



film.ru

Снявшись в 16 лет в испанской ленте «Хамон, хамон», Пенелопа Крус стала национальным секс-символом. Но до мировой известности ей было далеко, и понадобилось 10 лет, чтобы покорить Америку, а вместе с ней весь мир.

Сыграв вместе с Томом Крузом в фильме «Ванильное небо» (который, кстати, является ремейком испанской ленты «Открой глаза»), Пенелопа начала свою большую мировую карьеру. В дальнейшем актриса получила «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона».