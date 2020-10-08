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5 актрис, которые прославились съемками в откровенных сценах
Источник материала: Tut.by
Сложно найти известных актрис, которые бы никогда не снимались в откровенных сценах. А для кого-то из них такие эпизоды стали залогом мировой известности. Сегодня вспомним пять звезд, для которых эти съемки стали началом популярности.
Ева Грин
«Мечтатели», 2003 г.
Когда эту ленту впервые демонстрировали в Минске в кинотеатре «Победа», с показов выходили мужчины, возмущенные крупными планами обнаженных мужских тел. В «Мечтателях» очень, очень много обнаженного тела, но после первых минут зритель втягивается в историю, которая разворачивается на экране, а она в самом деле завораживает и очень перекликается с нашей современной историей. Париж, молодость, революция, которая происходит и прямо за окном роскошного жилья героев, и в их жизнях.
Когда 22-летней Еве Грин предложили главную роль в этом фильме, многие ее отговаривали. Режиссер Бернардо Бертолуччи помимо того, что уже был живым классиком, был известен сомнительным отношением к актрисам: так, например, Мария Шнайдер, игравшая главную роль в его фильме «Последнее Танго в Париже», была настолько травмирована съемками сцен секса и общим отношением к ней, что продолжать карьеру дальше не смогла, начала принимать наркотики и пыталась покончить жизнь самоубийством. Но Ева не стала слушать советов и не прогадала. После «Мечтателей» актриса снялась и продолжает сниматься в интересных и коммерчески успешных проектах.
Нуми Рапас
«Девушка с татуировкой дракона», 2010
Шведская актриса Нуми Рапас снялась в экранизации романа Стига Ларссона, который вышел на экраны в 2010 году. Как не ожидаешь от скандинавских детективов никаких веселых шуток и излишне слащавых сцен, так не стоит ожидать от «Девушки» просто сцены с обнажением. Героиню Нуми насилуют, и снято это довольно откровенно.
После съемок в «Девушке с татуировкой дракона» Нуми снялась в блокбастере «Шерлок Холмс. Игра теней», «Миллениуме» и «Прометее».
Дакота Джонсон
«50 оттенков серого»
Вот уж кто действительно «взлетел» в популярности и узнаваемости после откровенных съемок, так это Дакота. Несмотря на то, что в фильме много секс-сцен и на премьеру первой части зрителей зазывали обещаниями каких-то невероятных БДСМ-откровений, в основном ощущаешь неловкость за актеров, которым пришлось произносить этот текст и изображать то, что они изображают.
Если вы хотите увидеть нормальную актерскую игру Дакоты Джонсон в хороших фильмах, то посмотрите «Арахисовый сокол» (2019) или «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» (2018). Там она как минимум не кусает губу.
Шэрон Стоун
«Основной инстинкт» 1992 г.
Без вечной классики никуда. Сцена из «Основного инстинкта», которую сыграла Шэрон Стоун, навеки закрепилась в мировом кинематографе. Эту роль актриса сыграла в 33 года — не самый идеальный возраст для старта мировой популярности. Однако уже в 1995 году она получила номинацию на «Оскар» в фильме Мартина Скорсезе «Казино».
Пенелопа Крус
«Ванильное небо», 2011 г.
Снявшись в 16 лет в испанской ленте «Хамон, хамон», Пенелопа Крус стала национальным секс-символом. Но до мировой известности ей было далеко, и понадобилось 10 лет, чтобы покорить Америку, а вместе с ней весь мир.
Сыграв вместе с Томом Крузом в фильме «Ванильное небо» (который, кстати, является ремейком испанской ленты «Открой глаза»), Пенелопа начала свою большую мировую карьеру. В дальнейшем актриса получила «Оскар» за роль в фильме Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона».
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Вспомним пять звезд, для которых эти съемки стали началом популярности.
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