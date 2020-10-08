Бывшие супруги не поделили дочь, отец ее увез. Мужчину с девочкой искал Интерпол. Дополнено: нашлись (видео)

Источник материала: Onliner

Милиция продолжает искать 6-летнюю Ульяну Барсук и ее 43-летнего отца Руслана Валерьевича Барсука из Солигорского района. Также Ульяну пытается вернуть мать девочки. Эта история началась прошлым летом: супруги после развода не смогли договориться, с кем будет жить дочь. Суд решил, что с матерью. Тогда отец забрал девочку из детсада и уехал в неизвестном направлении.

Ульяна и Руслан Барсуки объявлены в международный розыск по линии Интерпола. По данным милиции, в Беларуси их нет, предположительно, уехали в одну из кавказских стран.

Руслану Барсуку на вид 44—45 лет, рост около 195 см, плотное телосложение, глаза голубые, лысый.





Ульяне на вид 6—7 лет, рост 125—127 см, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.











Тех, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемых, просят выйти на связь с милицией по телефонам: 8 (01742) 8-22-02 или 102.

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Вчера вечером «Ангел» сообщил : отец и дочь нашлись, они живы. Где они были и где находятся, не сообщается.