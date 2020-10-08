Подпольная империя: как на востоке США возник свой Лас-Вегас и при чем здесь Дональд Трамп

Источник материала: Onliner В Соединенных Штатах Америки две очевидные столицы азартных игр. Одна на западе страны — блестящий Лас-Вегас , сейчас все больше превращающийся в респектабельный семейный курорт. Другая на востоке — куда более скромный в размерах и амбициях Атлантик-Сити. Но этому городу в штате Нью-Джерси, где-то между Филадельфией и Нью-Йорком, тоже есть чем похвастаться. Во-первых, у него куда более аристократическая история, где, впрочем, было место и порокам. А во-вторых, в отличие от невадской выскочки, расположенной в пустыне, Атлантик-Сити, как понятно из его названия, находится на берегу океана, и в этом его большое преимущество. Как всеамериканский курорт вообще смог превратиться в игорный город и какую роль в этом сыграл нынешний американский президент? Об этом в новой серии совместного проекта Onliner и онлайн-казино Parimatch , посвященного мировым столицам развлечений.

Морская здравница с нюансом

Пока по территории нынешнего Лас-Вегаса еще свободно бегали койоты, на месте, где в будущем вырос Атлантик-Сити, уже задумались о возведении настоящего курорта. Середина XIX века, до начала Гражданской войны в США остается еще больше 10 лет, но жители атлантического побережья страны уже задумались о пользе целебного морского (в данном случае океанского) воздуха, благотворном влиянии солнечных ванн, купаний и вообще пребывания на природе во славу собственного оздоровления. На самом деле, это — показатель определенного развития общества вообще и медицины в частности. У некоторых (далеко не всех, конечно) слоев общества появляются свободные время и средства для полноценного отдыха, а последние научные достижения уже позволяют наполнить прежде праздное времяпрепровождение определенным смыслом.

«Отцом» Атлантик-Сити стал доктор Джонатан Питни, местный уроженец, который в процессе познания родного штата выяснил, что небольшой и прежде малолюдный островок Абсекон неплохо подходит для размещения курорта. Местность была несколько болотистая, но в остальном эта крайняя южная оконечность Нью-Джерси как нельзя лучше подходила для оздоровления. Во-первых, здесь был неплохой (для региона) климат (сезон купаний в среднем длится около пяти месяцев). Во-вторых, на острове имелись почти непрерывные песчаные пляжи протяженностью больше десятка километров. Ну а в-третьих, всего в 100 км к северо-западу находилась Филадельфия, один из крупнейших американских городов. Бонусом шел Нью-Йорк, до него было 200 км.





В 1854 году Атлантик-Сити и родился. Здесь построили первую, относительно небольшую гостиницу, новый город получил официальный статус (города), ну а самое главное, то, что стало залогом его успеха, — 4 июля 1854 года из Филадельфии в Атлантик-Сити прибыл первый поезд. Доктор Питни сумел так выгодно расписать потенциальные преимущества курорта, что пенсильванские железнодорожные боссы проложили рельсы на остров Абсекон всего за 100 дней. В первый же день работы линии в Атлантик-Сити прибыло около 3 тыс. любопытствующих, ну а спустя 20 лет эта ветка обеспечивала город полумиллионом туристов ежегодно.





За спросом последовало предложение. В Атлантик-Сити быстро начала расти инфраструктура, рассчитанная на обслуживание приезжих. Одной из первых гостиниц города стал гигантский по тем временам United States Hotel. В занимавшем целый квартал здании было более 600 номеров, он мог принять сразу 2 тыс. гостей. Это и по современным меркам немало, а тогда гостиница считалась крупнейшей во всей Соединенных Штатах — неплохой дебют для только родившегося населенного пункта.





Популярность Атлантик-Сити была столь велика, что уже в 1878 году в город проложили вторую железную дорогу, связавшую его с Филадельфией. В том же десятилетии дорога соединила остров с Нью-Йорком. В 1870-м первых посетителей приняла и главная достопримечательность Атлантик-Сити — бордвок (boardwalk), дощатый променад над пляжем, спонсированный владельцами многочисленных выстроившихся вдоль него гостиниц и гостевых домов, которые не хотели, что постояльцы заносили в лобби песок на своей обуви. С тех пор бордвоки стали стандартным элементом множества курортных городков на Восточном побережье США, но первый изобрели именно в Атлантик-Сити. Это была прогулочная набережная, центр социальной жизни, ярмарка тщеславия, где фланировавшая публика могла показать себя и посмотреть на других.









Пьяный золотой век

В начале XX века в Атлантик-Сити, и так активно развивавшемся, и вовсе случился строительный бум. Старые небольшие отели времен первого этапа развития города постепенно сносились и заменялись новыми многоэтажными пышными зданиями. Это второе поколение гостиниц предоставляло своим постояльцам еще и редкий по тем временам уровень комфорта. В зданиях работали лифты, было электричество и телефоны, центральное отопление, радио. Богатые интерьеры ресторанов и ночных клубов позволяли человеку даже со средним достатком пусть и ненадолго, но почувствовать себя в современной сказке.

Популярность курорта в этот период объясняется довольно просто. Жители Филадельфии, сев на поезд, через полтора часа попадали из своего опостылевшего быта не просто к океану. Морской воздух и пляжи были завернуты в дорогую оболочку отелей и развлекательных заведений, а вишенкой на этом торте (для желающих, конечно) были подпольные удовольствия — публичные дома и нелегальные казино. Впрочем, по-настоящему процветание Атлантик-Сити началось с введением сухого закона.









«Ревущие двадцатые» действительно стали для курорта золотым веком. В 1919 году в стране была запрещена сначала продажа, а с введением в действие Восемнадцатой поправки к Конституции и производство, экспорт и импорт алкоголя. Это ограничение распространялось на всю страну, хотя, конечно, везде находились и бутлегеры, и подпольные спикизи-бары, где желающие продолжали употреблять спиртные напитки. Однако такая деятельность всегда была сопряжена с риском столкновения с правоохранительными органами. Возможно, лишь в одном американском городе такой угрозы практически не существовало, и это был Атлантик-Сити.

С 1911 года и на протяжении следующих трех десятилетий фактическим хозяином курорта являлся Наки Джонсон, в разное время занимавший должности шерифа, босса местной ячейки Республиканской партии, казначея и т. д. На самом деле, его конкретный пост в данный момент не имел значения — этот человек, чей видоизмененный образ в исполнении Стива Бушеми стал главным героем в сериале «Подпольная империя», по сути управлял всей городской жизнью, включая и нелегальную ее сферу. Джонсон контролировал нелегальный импорт спиртного (преимущественно из Кубы и Ирландии), сам занимался его производством и реализацией. В отличие от абсолютного большинства других американских городов, где соблюдались хотя бы видимые приличия торговли «из-под полы», в Атлантик-Сити виски и ром лились, по сути, открытой рекой. Полицейские и официальные городские власти получали свой процент, а власти штата и даже федеральные чиновники закрывали на это глаза, ведь и они были не прочь пропустить иногда стаканчик-другой в респектабельной обстановке. Все, что нужно было сделать, — приехать в Атлантик-Сити.









Практически свободный доступ к алкоголю сделал двадцатые годы в этом городе действительно ревущими, но отмена сухого закона в 1933-м, а затем и начало Второй мировой войны стали катастрофическими для курорта.

Крупнейший в истории человечества военный конфликт стал причиной многих тектонических сдвигов. Почувствовал их на себе и Атлантик-Сити. Америка стала автомобильной нацией пригородов, и город в Нью-Джерси мигом растерял свою привлекательность. Раньше сюда приезжали поездом на пару недель, а теперь можно было за час домчаться по шоссе из той же Филадельфии просто на выходные. Для большого отпуска уже рассматривались места где-нибудь подальше, например в Майами или на Западном побережье. Близость курорта и его «домашний» (в смысле расстояния от дома) характер, ранее бывший достоинством, теперь превратились в недостаток. Многим жителям Востока США с ростом популярности автомобильного транспорта, упадком железных дорог и расцветом реактивной авиации стали доступны куда более экзотические уголки страны и мира. Так зачем тратить свободное время на болота Нью-Джерси и не такой уж теплый Атлантический океан, решили они. В итоге 1950—70-е годы стали для Атлантик-Сити сущим кошмаром. Многие отели и развлекательные заведения закрылись навсегда. Но судьба дала городу второй шанс, и это были азартные игры.





Игорная столица Востока

К 1970-м годам единственным штатом, где были узаконены «наземные» казино, оставалась Невада (кое-где разрешалась еще работа игорных заведений на кораблях). Власти Нью-Джерси попытались увеличить доходы своего бюджета и составить конкуренцию Лас-Вегасу. Но первый референдум по легализации азартных игр, состоявшийся в 1974 году, провалился. Население проголосовало против, испугавшись возможного роста преступности. Зато вторая попытка увенчалась успехом. В 1976-м был проведен второй референдум, на котором власти штата предложили разрешить гэмблинг не на всей его территории, а лишь в одном городе — Атлантик-Сити. Такой вариант всех устроил. Респектабельные жители Нью-Джерси могли не опасаться воображаемых гангстеров на лужайке своего дома, а муниципалитет города получил возможность вдохнуть в него вторую жизнь.









Уже в 1978 году на курорте открылся первый крупный отель-казино Resorts Atlantic City. В 1979-м к нему присоединился Caesars Atlantic City, чей старший брат-близнец успешно работал в Вегасе. Ну а 1980-е стали в городе временем Дональда Трампа: нью-йоркский девелопер решил инвестировать в соседний штат, справедливо рассудив, что расположение Атлантик-Сити обеспечит его достаточным количеством публики. Действительно, зачем лететь за 2 тыс. миль в Лас-Вегас и пустыню, если вместо этого жители Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Балтимора и Вашингтона могут за несколько часов добраться на машине до Вегаса Восточного побережья, где к тому же были пляжи и океан.

С именем Трампа в Атлантик-Сити связаны такие крупные развлекательные комплексы, как Trump’s Castle и Trump Plaza. А в качестве флагманского проекта выступил мегакурорт лас-вегасских масштабов Taj Mahal, в который было вложено около миллиарда долларов. Будущий президент утверждал, что этот отель-казино в индийском стиле, открывшийся в 1990 году, — восьмое чудо света и самое большое азартное заведение в мире.











В начале 2000-х на пике в городе работали сразу 15 крупных гостинично-игорных комплекса: кроме Resorts, Caesars и трех трамповских объектов гость Атлантик-Сити мог воспользоваться услугами Tropicana, Harrah's, Showboat, Sands, Bally's Atlantic City, Atlantic Hilton и других. Крупнейшим и самым прибыльным объектом такого рода стал принадлежащий MGM Resorts мегакурорт Borgata, открывшийся в 2003 году. Вместе с тем он оказался пока последним успешным проектом в Атлантик-Сити, потому что в середине нулевых город вновь столкнулся с кризисом, уже вторым в своей истории.

На его начало повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, азартные игры стали легализовываться повсеместно. Монополию Невады и Нью-Джерси разрушили и в Коннектикуте, и в Делавере, и в Мичигане. Во-вторых, в 2008 году в стране случился жесточайший экономический кризис , из-за которого и обычным американцам стало не до игр, и инвесторы отказались от многих ультрасовременных проектов, которые планировались в Атлантик-Сити. Прежние же курорты старели и постепенно закрывались из-за отсутствия клиентов и средств на обновление. Некоторые из них снесли, некоторые до сих пор стоят в законсервированном состоянии, ожидая взрыва или спасения в лице нового инвестора. Избавился от всей своей собственности в городе и Дональд Трамп.





Атлантик-Сити до сих пор находится в депрессии, хотя самые новые его курорты типа той же Borgata успешно и с прибылью работают. Город изначально выступал в другой весовой категории по сравнению с Лас-Вегасом. Он куда меньше и, соответственно, привлекает меньше внимания. Вегас после кризиса 2008 года смог переформатироваться, открыв гостинично-развлекательные комплексы современного, более семейного формата. Восточному же Лас-Вегасу в Нью-Джерси это пока не удалось. Впрочем, кто знает, — возможно, судьба даст ему и третий шанс. На удачу.











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