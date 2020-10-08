В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Источник материала: Onliner

Ровно 4 года назад — 6 октября 2016-го — в Минске начала работу компания Tesla-Cars . Тогда на церемонии открытия разнообразием моделей продавец не удивил. Кроме двух Model S, одна из которых была уже с пробегом, присутствовал только кроссовер Model X — он как раз только дебютировал в Беларуси. Сейчас Tesla-Cars имеет в своем арсенале большое количество электромобилей — от бюджетного Volkswagen eUp до спорткара Porsche Taycan . Вчера вечером под Минском состоялась белорусская презентация Tesla Model Y. Таким образом, теперь в нашей стране доступен весь актуальный модельный ряд калифорнийской компании.

50 электрокаров за 4 года — это много или мало?

С момента открытия и до сегодняшнего дня Tesla-Cars продала примерно полсотни электромобилей. То есть примерно по одной машине в месяц. Это очень мало, если сравнивать с обычными автомобильными марками. Даже Jaguar и Porsche белорусы покупают в разы чаще, чем новые Tesla. Но если посмотреть продажи именно электрокаров, то здесь картина другая: EV у дилеров покупают неохотно, буквально несколько штук в год. Почти все электромобили, которые вы встречаете в городе, были привезены бэушными из-за границы и, скорее всего, совсем недавно (после упрощения правил ввоза).





— Любопытно, что все 4 года спрос на Model S, Model X и Model 3 у нас распределялся равномерно. Это отличие белорусских покупателей Tesla от российских. Коллеги из Москвы мне рассказывали, что у них на десять «иксов» продается только одна «эска». Когда мы только начинали работать, в продаже были Model S и Model X, и они продавались в равных пропорциях. Когда появилась Model 3, спрос на нее был примерно таким же, как на две другие модели. Что касается нового Model Y, то, я считаю, это будет бестселлер. Белорусы любят кроссоверы, но Model X для многих — слишком дорогой. Получается, Model Y — наиболее перспективная модель для нашего региона, — считает основатель Tesla-Cars Артур Туманов.





Что за Tesla Model Y?

Model Y — самая новая серийная модель компании Tesla. Это кроссовер на базе Model 3, вышедший на рынок весной текущего года. Его даже легко перепутать с «тройкой», только слегка надутой. Изначально Илон Маск обещал, что компактный SUV получит поднимающиеся вверх задние боковые двери (как у Model X), но в начале 2019-го стало ясно, что «крылья сокола» — слишком дорогая опция для модели, претендующей на роль бестселлера Tesla. Так что двери у «игрика» — такие же, как у «тройки», то есть распашные и без рамок.











Мировая презентация Model 3 должна была пройти в 2018-м, но ее несколько раз переносили, как и старт производства. В итоге серийный SUV дебютировал 14 марта 2019 года, а первые ключи (точнее, карточки) от автомобиля клиенты получили через год — 13 марта 2020-го.





Машина производится на заводе Tesla Fremont. В следующем году электрокар планируют начать выпускать на первом европейском заводе Tesla — под Берлином (Германия). В Беларусь прибыла американская версия Model Y, потому что в Европе автомобиль еще официально не продается. Чтобы калифорнийский завод Tesla справлялся со спросом на новинку, компания решила не продавать в ЕС машины американского производства. Уже официально объявлено, что в Старый Свет Model Y приедет только после запуска гигафабрики под Берлином. То есть европейцам придется либо подождать, либо тащить «серым» способом американскую версию.





Как известно, Tesla не раскрывает точных характеристик своих моделей, ограничиваясь лишь показаниями запаса хода и разгона до сотни. Представленная Model Y имеет следующие модификации: Standard Range, Long Range, Long Range с полным приводом и Performance. Пока в продаже есть только «двухмоторные» Long Range и Performance. В Беларусь приехала самая топовая версия.









Этот вариант разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Максимальная скорость — около 240 км/ч. Впрочем, максималку владельцы Tesla развивают разве что на соревнованиях по драг-рейсингу — уж слишком быстро тогда высаживается батарея. К слову, запас хода самой дорогой версии Model Y — 480 км (WLTP).





Салон как у Model 3

В салоне все похоже на Model 3. По центру передней панели — один большой экран, на который выводятся и показания спидометра, и параметры езды, и данные о заряде батареи, и мультимедийная система.





Габаритная длина машины составляет 4750 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1626 мм. Размер колесной базы — 2891 мм. Таким образом, Model Y совсем немного выросла в длину по сравнению с Model 3, чутка прибавила в ширину и откуда-то взяла несколько дополнительных миллиметров в колесной базе. А вот высота кроссовера аж на 183 мм больше, чем у седана. Это значит, что задние пассажиры больше не будут упираться головой в стеклянный потолок.





Багажник у Model Y настолько большой, что Tesla собирается продавать 7-местные версии модели! Интересно будет посмотреть на третий ряд кресел в этом паркетнике. Но для Беларуси куда более предпочтительно наличие двух багажников — спереди и сзади. В этом плане Model Y действительно практичная машина.





Сколько стоит?

Первый белорусский экземпляр Model Y уже продан. Владельцем стал некий бизнесмен, отжалевший за автомобиль 77 тысяч долларов. При заказе аналогичной машины время ожидания — около трех месяцев. Напомним, Model Y идут к нам только из США. Наиболее доступная версия на сегодняшний день — Long Range с полным приводом. Но дешевой ее не назовешь — у нас такой кроссовер стоит 64 тысячи долларов. Наверняка наибольший интерес к модели будет в 2021 году, когда в продаже появятся заднеприводные Model Y и заработает фабрика Tesla в Германии. Кстати, европейский вариант будет значительно отличаться от американского внешне. По крайней мере, это пообещал Илон Маск.



