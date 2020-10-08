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В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

08.10.2020 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ровно 4 года назад — 6 октября 2016-го — в Минске начала работу компания Tesla-Cars. Тогда на церемонии открытия разнообразием моделей продавец не удивил. Кроме двух Model S, одна из которых была уже с пробегом, присутствовал только кроссовер Model X — он как раз только дебютировал в Беларуси. Сейчас Tesla-Cars имеет в своем арсенале большое количество электромобилей — от бюджетного Volkswagen eUp до спорткара Porsche Taycan. Вчера вечером под Минском состоялась белорусская презентация Tesla Model Y. Таким образом, теперь в нашей стране доступен весь актуальный модельный ряд калифорнийской компании.

50 электрокаров за 4 года — это много или мало?

С момента открытия и до сегодняшнего дня Tesla-Cars продала примерно полсотни электромобилей. То есть примерно по одной машине в месяц. Это очень мало, если сравнивать с обычными автомобильными марками. Даже Jaguar и Porsche белорусы покупают в разы чаще, чем новые Tesla. Но если посмотреть продажи именно электрокаров, то здесь картина другая: EV у дилеров покупают неохотно, буквально несколько штук в год. Почти все электромобили, которые вы встречаете в городе, были привезены бэушными из-за границы и, скорее всего, совсем недавно (после упрощения правил ввоза).

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

— Любопытно, что все 4 года спрос на Model S, Model X и Model 3 у нас распределялся равномерно. Это отличие белорусских покупателей Tesla от российских. Коллеги из Москвы мне рассказывали, что у них на десять «иксов» продается только одна «эска». Когда мы только начинали работать, в продаже были Model S и Model X, и они продавались в равных пропорциях. Когда появилась Model 3, спрос на нее был примерно таким же, как на две другие модели. Что касается нового Model Y, то, я считаю, это будет бестселлер. Белорусы любят кроссоверы, но Model X для многих — слишком дорогой. Получается, Model Y — наиболее перспективная модель для нашего региона, — считает основатель Tesla-Cars Артур Туманов.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Что за Tesla Model Y?

Model Y — самая новая серийная модель компании Tesla. Это кроссовер на базе Model 3, вышедший на рынок весной текущего года. Его даже легко перепутать с «тройкой», только слегка надутой. Изначально Илон Маск обещал, что компактный SUV получит поднимающиеся вверх задние боковые двери (как у Model X), но в начале 2019-го стало ясно, что «крылья сокола» — слишком дорогая опция для модели, претендующей на роль бестселлера Tesla. Так что двери у «игрика» — такие же, как у «тройки», то есть распашные и без рамок.





Мировая презентация Model 3 должна была пройти в 2018-м, но ее несколько раз переносили, как и старт производства. В итоге серийный SUV дебютировал 14 марта 2019 года, а первые ключи (точнее, карточки) от автомобиля клиенты получили через год — 13 марта 2020-го.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Машина производится на заводе Tesla Fremont. В следующем году электрокар планируют начать выпускать на первом европейском заводе Tesla — под Берлином (Германия). В Беларусь прибыла американская версия Model Y, потому что в Европе автомобиль еще официально не продается. Чтобы калифорнийский завод Tesla справлялся со спросом на новинку, компания решила не продавать в ЕС машины американского производства. Уже официально объявлено, что в Старый Свет Model Y приедет только после запуска гигафабрики под Берлином. То есть европейцам придется либо подождать, либо тащить «серым» способом американскую версию.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Как известно, Tesla не раскрывает точных характеристик своих моделей, ограничиваясь лишь показаниями запаса хода и разгона до сотни. Представленная Model Y имеет следующие модификации: Standard Range, Long Range, Long Range с полным приводом и Performance. Пока в продаже есть только «двухмоторные» Long Range и Performance. В Беларусь приехала самая топовая версия.




Этот вариант разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Максимальная скорость — около 240 км/ч. Впрочем, максималку владельцы Tesla развивают разве что на соревнованиях по драг-рейсингу — уж слишком быстро тогда высаживается батарея. К слову, запас хода самой дорогой версии Model Y — 480 км (WLTP).

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Салон как у Model 3

В салоне все похоже на Model 3. По центру передней панели — один большой экран, на который выводятся и показания спидометра, и параметры езды, и данные о заряде батареи, и мультимедийная система.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Габаритная длина машины составляет 4750 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1626 мм. Размер колесной базы — 2891 мм. Таким образом, Model Y совсем немного выросла в длину по сравнению с Model 3, чутка прибавила в ширину и откуда-то взяла несколько дополнительных миллиметров в колесной базе. А вот высота кроссовера аж на 183 мм больше, чем у седана. Это значит, что задние пассажиры больше не будут упираться головой в стеклянный потолок.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Багажник у Model Y настолько большой, что Tesla собирается продавать 7-местные версии модели! Интересно будет посмотреть на третий ряд кресел в этом паркетнике. Но для Беларуси куда более предпочтительно наличие двух багажников — спереди и сзади. В этом плане Model Y действительно практичная машина.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)

Сколько стоит?

Первый белорусский экземпляр Model Y уже продан. Владельцем стал некий бизнесмен, отжалевший за автомобиль 77 тысяч долларов. При заказе аналогичной машины время ожидания — около трех месяцев. Напомним, Model Y идут к нам только из США. Наиболее доступная версия на сегодняшний день — Long Range с полным приводом. Но дешевой ее не назовешь — у нас такой кроссовер стоит 64 тысячи долларов. Наверняка наибольший интерес к модели будет в 2021 году, когда в продаже появятся заднеприводные Model Y и заработает фабрика Tesla в Германии. Кстати, европейский вариант будет значительно отличаться от американского внешне. По крайней мере, это пообещал Илон Маск.

В Минск приехала первая Model Y. Это самая перспективная модель Tesla (видео)
Tesla Model X I 100D, 2017 г.в., 19 800 км
белый, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
227 984 р.
87 000$ / 73 977€
Tesla Model 3 I Standard Plus, 2019 г.в., 12 460 км
черный, седан, электро, автоматическая, задний привод
100 889 р.
38 500$ / 32 737€
Tesla Model X I X P100D Ludicrous, 2016 г.в., 63 000 км
синий, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
207 020 р.
79 000$ / 67 175€
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Теги: Минск
 
 
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Ровно 4 года назад — 6 октября 2016-го — в Минске начала работу компания Tesla-Cars. Тогда на церемонии открытия разнообразием моделей продавец не удивил. Кроме двух...
 
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