Бизнес в деревне: 21-летняя девушка открыла парикмахерскую и «отбила» ее за пару месяцев работы

Источник материала: Onliner Красивые люди и доход, несопоставимый с зарплатой наемного работника, — win-win случился в агрогородке Озеро Узденского района. Не хотим отвлекать от глобальной повестки, в которой всегда кто-то мешает жить, но надо признать, что есть и такие истории: без родителей, без кредитов, без сделок с совестью.

— Некоторые просят постричь в долг, до зарплаты. Я так не работаю: откуда я знаю, что вы вернетесь? Мы вообще впервые друг друга увидели…

Есть популярный страх, что неместные не принимают чужака. Он всегда будет «кооператором из Минска» или еще каким-нибудь «куркулем». Виолетта — тоже не «озерная», из Зеньковичей — тот же район, но слишком далеко для ощущения землячества.





— Я училась в своей деревенской школе. Был маленький класс. Сейчас одна девочка вышла замуж, парень один погиб, второй сидит вроде, еще один мальчик пробует себя в музыке…

Я не хотела ни в какие вузы, хотя училась хорошо. После школы поступила в узденский лицей и через три года вышла с документами на три специальности: парикмахер, мастер по маникюру и швея. Из трех интересовало только первое.





В 17 лет я пошла подрабатывать. Начала с парикмахерской экономкласса в Дзержинске. Было страшновато, но желание оказалось сильнее. По выходным работала там, а потом — на учебу. Туда же пошла на годичную отработку.

Получала около 300 рублей, плюс была небольшая сдельная плата с каждой стрижки. Там первый раз столкнулась с сезонностью: зимой люди стригутся меньше, вы знали? Зато всегда идут к нам перед праздниками: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта… Потом шапки снимают и снова ходят чаще.

Следующая работа была уже полусамостоятельная — у частника в Узде. Я платила единый налог (33 рубля) как физлицо и делила прибыль с хозяином парикмахерской. Стрижки там стоили по 5 рублей — поток огромный! У нас стриглась чуть ли не половина Узды. Отличная возможность прокачать качество со скоростью работы. Ну и зарабатывала хорошо, чего уж.

— Сколько?

— Я очень много работала: шесть дней по 13 часов с одним выходным. Сначала было 540 рублей, потом — 1300. Этого было достаточно, чтобы обеспечивать родителей. Я с 17 лет знаю, что такое «Мама, не дай, а на».





— Не было проблемы найти, куда тратить деньги?

— Купила хороший инструмент, сделала зубки красивые, ну и быт… Ничего особенного не покупала. Я и сейчас живу в родительском доме (пока что!). 20 рублей туда, 50 сюда, такси могла себе позволить, чтобы доехать из деревни на работу (до того ходила пешком каждый день — около 5 километров в одну сторону).

Однажды один молодой человек остановился, чтобы подвезти Виолетту. Она сказала ему, что не мешало бы постричься, а он предложил встретиться еще. Сейчас они вместе.

— Он продал свою машину и купил две дешевых — себе и мне. Я сдала на права… Помню, это был такой хороший день! А назавтра я уволилась безо всякой заначки и запаса.

— Что случилось?

— Поругалась с директором парикмахерской. Он попросил выйти на работу в выходной, а у меня уже были планы. На следующий день меня оштрафовали на 100 рублей. Я посчитала это некорректным.





На следующий год я вернулась на работу в Дзержинск. И мы все больше и чаще говорили об открытии своего дела. Мне было страшно, я все время откладывала: молодая, рано, нет опыта… Иногда выезжали посмотреть помещения, и снова разговор утихал — пока не наткнулись на это.

— Здесь увидели что-то магическое?

— Озеро — это отличное место. Рядом с Минском (25 километров от МКАД), расположение хорошее, на проездной дороге, перспективное строительство, больше 1000 человек и много минчан. Несколько деревень в округе, которые были вынуждены ездить в Дзержинск стричься (или даже Минск), и главное — нет парикмахерской. Приезжал только мастер в рамках стандартов обслуживания агрогородка.

10 июля пара приехала смотреть помещение, где раньше был магазин, 17-го числа они уже начали ремонт, а 1 августа открылись.

Вот так было.













— Здание принадлежит физлицу, человек сдает его в аренду. Во втором крыле находится кафе. Мы пока что договорились на одну комнату (с прихожей) с перспективой расширения площади в два раза — всего около 100 «квадратов». Там у нас будет маникюр.

В зале, рассчитанном на работу двух-трех мастеров (все в перспективе), своими руками сделали ремонт, включая мебель: диван, стол, стойку ресепшена. Кресла, мойку, стеллажи нашли на рынке б/у.





— На все мы потратили около $2 тыс. Собирали их вместе с Артемом, но сумма не страшная, да? Если бы что-то пошло не так, продали бы купленное, и потери оказались бы еще меньше.

Виолетта не торопилась и все делала параллельно, поэтому уволилась за несколько дней до запуска.

Дверь открывается, и входит местный житель: «Постричься хочу, я работаю неподалеку. В 17? Не подходит, поздно. В 15? Меня устраивает».

— Стрижка для пенсионера — 5 рублей, — уточняет Виолетта, когда мужчина уходит; она радуется, что люди начинают привыкать к планированию и работе по записи. — Перед открытием мы сделали тысячу флаеров с 15-процентной скидкой и получили очереди, как в Минске, когда не было воды. И я одна в зале…

— Сколько вам нужно клиентов для экономической рентабельности?

— Смотря какие услуги им нужны. Шесть пенсионеров — одно сложное окрашивание. Чтобы отбить аренду, «коммуналку» и проезд, в день я должна зарабатывать 30 рублей. Все, что выше, — это мой доход. Сейчас в день приходит 10—15 человек.





— Цены людей в деревне не возмущают?

— Бывает: «Почему вы берете 7 рублей, если в Минске я стриглась за 5?» Я знаю почему: там поток и скорость. Здесь — нет, зато больше внимания и работы. Думаю, что с ценой все нормально у нас. Запись плотная.

— Что говорят местные минчане?

— Многие сдачу не берут. Если человек с бородой, всегда предлагаю стрижку. Я не барбер, но инструмент как у них. Ох, барберы… Сейчас кто ни попадя становится. В моем представлении барбер — это мускулистый мужик с бородой, а теперь даже девочки могут. Но по сути… Они стригут одного, я — пятерых. Пятикратной разницы в качестве нет. Мне чуть больше времени дай — я сделаю не хуже. Выкрутасы ножницами? Тут такие шоу не нужны.

Мы знаете как хотели парикмахерскую назвать (в итоге назвали Beauty Lake)? «Парикмахерская для всей семьи»! Я никогда не забывала, что мы не в городе. Потом нашли компромисс.

— Поделитесь оптимизмом. Многие хотят и боятся.

— Я не представлю себе, как идти на работу без желания. Если есть дело, о котором вы никогда не пожалеете, которое нравится, — занимайтесь им. Мы рисковали небольшой суммой денег, потерей работы. Но пока получается. Я могу начинать мечтать о развитии.

Никаких проблем с налогами или бюрократией нет — я даже не общалась с местными чиновниками, работаю как физлицо, плачу налог — и все! Запись на стрижку запустили через Viber — всем нравится.

Что будет через год? Здесь же отдельное помещение для маникюра, два мастера, еще вижу участок и начало строительства своего дома.



