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Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе – что известно к данному часу

08.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 окт – Sputnik. Военный конфликт в Нагорном Карабахе намерены обсудить на международной встрече в Женеве в четверг, информацию о переговорах ранее анонсировал заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

© REUTERS / MELIK BAGHDASARYAN
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"Мы находимся в ежедневном контакте друг с другом (Франция, Россия, США – сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе – Sputnik) На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, а затем другие встречи в понедельник в Москве", - сообщил глава ведомства.

Напряженная ситуация продолжает сохраняться в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ночью в ее столице раздались несколько взрывов. Власти включили сирену воздушной тревоги, которая продолжалась около 15 минут.

Утром министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле нескольких деревень в Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах со стороны Армении. Есть погибшие и раненые.

Ранее представительница Азербайджана при ООН Лала Мехдиева сообщила о несоблюдении Арменией норм международного гуманитарного права. По ее словам, иностранные наемники набирались в качестве "добровольцев" и использовались в боевых операциях против Азербайджана.

Позиция Армении

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха. По его мнению, это необходимо, чтобы остановить гуманитарную катастрофу и последующую эскалацию конфликта.

© Sputnik / РИА Новости
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"Международное сообщество должно действовать решительно и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Армянский президент Армен Саркисян также отметил, что в Армении верят, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Он пояснил, что у Москвы есть влияние на Ереван и Баку, однако она должна также повлиять на Анкару, чтобы та сторона покинула зону конфликта.

Что говорит Азербайджан

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция России по Карабаху не вызывает вопросов и претензий. Он назвал ее "ответственной".

Военный конфликт в среду прокомментировал президент России Владимир Путин, который назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и сообщил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время.

"Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - сказал российский лидер.

© Sputnik /
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Обострение ситуации

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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Теги: Минск
 
 
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Переговоры по ситуации в Карабахе, где продолжает сохраняться напряженная ситуация, пройдут сегодня в Женеве.
 
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