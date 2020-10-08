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Белорусская таможня рассказала, кто виноват в очередях на границе с Литвой
08.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 окт – Sputnik. Литовская сторона не выполняет взятые на себя обязательства, что привело к очередям грузовиков на границе на территории Беларуси, заявил в среду начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук в эфире телеканала
© Sputnik / Владимир Корнев
По его словам, между странами было заключено соглашение, в котором прописывалось количество транспортных средств, которые они обязаны пропускать через границу ежедневно.
"Для того, чтобы предотвратить и нивелировать те негативные последствия, мы регулярно работаем с литовской стороной. Было заключено соглашение о предотвращении чрезвычайных ситуаций, коей сегодняшняя является. Взяли на себя обязательства принимать определенное количество транспортных средств каждая сторона. Для "Каменного Лога" – это не менее 500 транспортных средств. На сегодня мы говорим о том, что это обязательство выполняется крайне нерегулярно, что вызывает рост очередей", - сказал Андрей Ковальчук.
Проблемы с пересечением белорусско-литовской границы большегрузами
Также, по данным Государственного пограничного комитета, наблюдаются очереди на выезд в Латвию.
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На протяжении последних дней наблюдаются проблемы с пересечением белорусско-литовской границы - сейчас очередь состоит из 280 машин.
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