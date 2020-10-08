Молчание ягнят: Группа «Ногу свело» выпустила клип, посвященный белорусским протестам

Источник материала: Ежедневник

Известная российская группа «Ногу с вело», которая до этого никогда не смешивала свою музыку с политикой, не смогла остаться в стороне от мирных белорусских протестов и жестокости силовиков.

Новый клип группы носит весьма яркое название - «Молчание ягнят». Весь клип состоит из кадров белорусских протестов, где видно, с какой жестокостью силовики бьют и убивают своих граждан. В кадрах также есть и Мария Колесникова, которая перед заграждением силовиков, показывает им сердечко.

В целом, клип вышел весьма революционным и, скорее всего, станет еще одним вдохновляющим элементов для белорусских протестов.