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Молчание ягнят: Группа «Ногу свело» выпустила клип, посвященный белорусским протестам
08.10.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Известная российская группа «Ногу с вело», которая до этого никогда не смешивала свою музыку с политикой, не смогла остаться в стороне от мирных белорусских протестов и жестокости силовиков.
Новый клип группы носит весьма яркое название - «Молчание ягнят». Весь клип состоит из кадров белорусских протестов, где видно, с какой жестокостью силовики бьют и убивают своих граждан. В кадрах также есть и Мария Колесникова, которая перед заграждением силовиков, показывает им сердечко.
В целом, клип вышел весьма революционным и, скорее всего, станет еще одним вдохновляющим элементов для белорусских протестов.
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Известная российская группа «Ногу с вело», которая до этого никогда не смешивала свою музыку с политикой, не смогла остаться в стороне от мирных белорусских...
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